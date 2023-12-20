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Eskişehirsporlu Barış Memiş 3. saniyede gol attı - Son Dakika
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Eskişehirsporlu Barış Memiş 3. saniyede gol attı

Bölgesel Amatör Lig'de oynanan Polatlı Belediyespor-Eskişehirspor maçında Barış Memiş, dünya futbol tarihinde en erken atılan gollerden birini kaydetti.

Eskişehirsporlu Barış Memiş 3. saniyede gol attı
20.12.2023 - 15:22,  Güncelleme: 15:23
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Bölgesel Amatör Lig'de oynanan Polatlı Belediyespor- Eskişehirspor mücadelesinde rakip fileleri 3. saniyede havalandıran Eskişehirsporlu Barış Memiş, dünya futbol tarihinin en erken atılan gollerinden birini kaydetmiş oldu.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 10. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda Polatlı Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Polatlı Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakemin ilk düdüğünün ardından santra noktasında bulunan Eskişehirsporlu oyuncu Barış Memiş topu doğrudan kaleye gönderdi. Polatlı Belediyespor kalecisi Efe Ertürk Türker meşin yuvarlığı kontrol edemedi ve top ağlarla buluştu. Eskişehirsporlu Barış Memiş'in 3. saniyede attığı bu gol, dünya futbolunda en erken atılan goller arasına girdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehirsporlu Barış Memiş 3. saniyede gol attı - Son Dakika
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