Eskrim 23 Yaş Altı Epe ve Kılıç Açık Turnuvası Konya'da başladı - Son Dakika
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Eskrim 23 Yaş Altı Epe ve Kılıç Açık Turnuvası Konya'da başladı

13.05.2022 15:26
Eskrim 23 Yaş Altı Epe ve Kılıç Açık Turnuvası Konya'da başladı

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından 5. İslami Dayanışma Oyunlarına hazırlık için organize edilen 23 Yaş Altı Epe ve Kılıç Açık Turnuvası ile Veteranlar Açık Turnuvası Konya'da başladı.

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından 5. İslami Dayanışma Oyunlarına hazırlık için organize edilen 23 Yaş Altı Epe ve Kılıç Açık Turnuvası ile Veteranlar Açık Turnuvası Konya'da başladı.

Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 14 ilden 125 sporcu katılıyor.

Turnuvanın müsabaka gözlemcisi Yusuf Barsbuğa, AA muhabirine, 5. İslami Dayanışma Oyunları için yapılan test müsabakalarında 23 Yaş Altı Turnuvası'na 96, Veteranlar Turnuvası'na ise 29 sporcunun katılacağını söyledi.

Eskrimi eskiye göre artık daha çok insanın bildiğini belirten Barsbuğa, şunları kaydetti:

"Özellikle bu konuda sporcularımızın uluslararası alanda almış olduğu madalyalar büyük oranda olumlu etki sağlıyor. Bir ay önce Dubai'de yapılan Yıldızlar-Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası'nda epe kategorisinde yıldızlarda şampiyonluk, gençler kategorisinde ise üçüncülük elde ettik. Bu başarılar da gençlerimizi heveslendiriyor."

Turnuva, 15 Mayıs Pazar günü sona erecek.

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eskrim 23 Yaş Altı Epe ve Kılıç Açık Turnuvası Konya'da başladı - Son Dakika


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