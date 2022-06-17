Eskrim Avrupa Büyükler Şampiyonası'nın basın toplantısı tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yapıldı - Son Dakika
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Eskrim Avrupa Büyükler Şampiyonası'nın basın toplantısı tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yapıldı

17.06.2022 00:58
Eskrim Avrupa Büyükler Şampiyonası'nın basın toplantısı tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yapıldı

Eskrim Federasyonu'nun Antalya'da düzenleyeceği Avrupa Büyükler Şampiyonası'nın basın toplantısı Antalya'nın simgelerinden tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yapıldı.

Eskrim Federasyonu'nun Antalya'da düzenleyeceği Avrupa Büyükler Şampiyonası'nın basın toplantısı Antalya'nın simgelerinden tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yapıldı. Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı, Avrupa'dan dünyaya yayılmış bir spor olan eskrimde halen söz sahibi ülkelerin Avrupa'da olduğunu belirterek, "O sebeple eskrim şampiyonası büyüklerde önemli. Bu organizasyonu

Antalya'da gerçekleştiriyor olmaktan çok mutluyum" dedi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) Komisyon Üyesi Ana Valero-Collantes, milli sporcular Deniz Selin Ünlüdağ ve Nisanur Erbil'in de hazır bulunduğu basın toplantısında organizasyonun önemine dikkat çeken Atalı, "17-22 Haziran tarihleri arasında, Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştireceğimiz Avrupa Büyükler Eskrim Şampiyonası bünyesinde 37 ülkeden, 437 sporcuyu ağırlayacağız. Uluslararası delegasyon ve basın mensuplarıyla birlikte bin kişi üzerinde misafire ev sahipliği yapacağız. Milli takım olarak 12 kadın, 12 erkek sporcumuz ve 6 takım ile madalya mücadeleleri vereceğiz" dedi.

Türkiye olarak son yıllarda uluslararası müsabakalarda yükselen bir sportif başarı grafiğe sahip olduklarının hatırlatan Atalı şöyle devam etti: "Geçtiğimiz aylarda ev sahipliğini yaptığımız Eskrim Dünya Kupası'nın ardından, Avrupa Şampiyonası ile bu grafiği organizasyon anlamında da uluslararası arenada yukarılara taşıyarak, eskrim farkındalığının ülkemizde arttırılması en büyük önceliklerimizden biridir. Bununla birlikte; bu organizasyona Antalya'da ev sahipliği yapıyor olmamız da bizler için ayrı bir mutluluk kaynağıdır. Antalya, güzel ülkemizin en değerli şehirlerinden biri; turizmin başkentidir. Kıymetli kafilelerimiz için gezilecek, görülecek çok değerli doğal güzelliklere ve tarihi, kültürel değerlere sahiptir."

Açıklamanın ardından tarihi tiyatronun sahnesinde küçük bir gösteri maçı yapıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Aspendos, Türkiye, Antalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskrim Avrupa Büyükler Şampiyonası'nın basın toplantısı tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yapıldı - Son Dakika

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