Eskrim: Büyükler Dünya Kupası

Büyükler Eskrim Dünya Kupası'nda ana tabloda mücadele eden milli sporcu Enver Yıldırım, organizasyonu 62. sırada tamamladı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki organizasyonun üçüncü gününde Enver Yıldırım, ana tabloda ABD'li Eli Dershwitz ile karşılaştı. Maçta rakibine 15-11 mağlup olan mili sporcu, organizasyona 62. sırada veda etti.

Kupada mücadele eden diğer milli eskrimciler Fatma Zehra Köse 75'inci, Deniz Selin Ünlüdağ 94'üncü, Nil Güngör 131'inci, Muhammed Anasız 113'üncü, Deniz Berkay 133'üncü ve Ahmet Turgut Taflan da 162'nci oldu.

Büyükler Eskrim Dünya Kupası, yarın kadın ve erkekler kılıç kategorilerinde yapılacak takım müsabakalarıyla devam edecek.