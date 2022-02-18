Eskrim İl birinciliği müsabakaları nefes kesti

50 sporcunun katıldığı nefes kesen Eskrim İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Heyecan dolu dakikaların yaşandığı müsabakalar Gençlik ve Spor Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 10 okuldan 50 sporcu katıldığı müsabakalar sonunda küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde derece yapan sporcular, Türkiye finallerine katılma hakkı elde edecek. Dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Törene katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Şube Müdürü Ahmet Metin dereceye giren sporculara madalyaları takdim ettiler ve başarı temennisinde bulundular. - KAYSERİ