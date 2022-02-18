Üye Girişi
Eskrim İl birinciliği müsabakaları nefes kesti - Son Dakika

Eskrim İl birinciliği müsabakaları nefes kesti

18.02.2022 11:18
Eskrim İl birinciliği müsabakaları nefes kesti

50 sporcunun katıldığı nefes kesen Eskrim İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

50 sporcunun katıldığı nefes kesen Eskrim İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Heyecan dolu dakikaların yaşandığı müsabakalar Gençlik ve Spor Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 10 okuldan 50 sporcu katıldığı müsabakalar sonunda küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde derece yapan sporcular, Türkiye finallerine katılma hakkı elde edecek. Dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Törene katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Şube Müdürü Ahmet Metin dereceye giren sporculara madalyaları takdim ettiler ve başarı temennisinde bulundular. - KAYSERİ

Eskrim İl birinciliği müsabakaları nefes kesti
Eskrim İl birinciliği müsabakaları nefes kesti

YORUMLAR
500

Türkiye, gençlik, Eskrim, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eskrim İl birinciliği müsabakaları nefes kesti - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
11:15 Güne yükselişle başlayan dolar, 13,62 seviyelerinde alıcı buluyor.
11:10 Öğle uykusuna yatan 4 yaşındaki çocuk, bir daha uyanamadı! Anaokulu sahibi ve öğretmen serbest bırakıldı
11:05 İsimlerini açıklamayan ABD'li yetkilileri: Önümüzdeki birkaç günde Rusya, Ukrayna'ya saldıracak
10:50 Brezilya'da tabiatın hiddeti ağır oldu! Sel ve toprak kaymasında ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi, 116 kişi ise kayıp!
10:44 O İstanbul'un en efsane otobüsü! Üzerinde güneş batmıyor ama motoru arızalanabilyor
10:43 Hurdalıktan aldığı aracı restore etti! İlgiden trafikte ilerleyemiyor
09:43 Tayland'da insanlık dışı görüntüler! Maymunları bez çantalara koyup asmışlar
10:33 Eljif Elmas, Barcelona maçında öyle bir hareket yaptı ki maça damga vurdu!
09:43 O köpeklerin görevi hırsız martıları kovmak
10:06 Minibüs şoförünü önce uyardı sonra yumruk yumruğa kavga etti!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 11:24:01. #1.12#
SON DAKİKA: Eskrim İl birinciliği müsabakaları nefes kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement