Eskrim: Kadınlar Kılıç Dünya Kupası - Son Dakika
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Eskrim: Kadınlar Kılıç Dünya Kupası

19.03.2022 20:51
Eskrim: Kadınlar Kılıç Dünya Kupası

Eskrimde İstanbul'da düzenlenen Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda bireysel müsabakalar sona erdi.

Eskrimde İstanbul'da düzenlenen Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda bireysel müsabakalar sona erdi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Başakşehir Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kupada, Fransız Manon Apithy-Brunet finalde vatandaşı Anne Poupinet'i 15-8 yenerek şampiyon oldu. İspanyol Lucia Martin-Portugues ve Polonyalı Malgorzata Kozaczuk ise organizasyonu üçüncü tamamladı.

Dünya Kupası'nda Türk sporcular Nisanur Erbil 56, Pınar Miray Şişik 69, Deniz Selin Ünlüdağ 79, Fatma Zehra Köse 108, Aylin Çakır 116, Tuğçe Rana Kaya 126, Begüm Alkaya 133, Yağmur Erdağlı 134, Beliz Soyak 136, Dila Erdoğan 146, Ekin Haykır 148, Alara Cermen 149, Gökçe Sena Üstün 157, Melahat Irmak Şendur 161, Derin Pala 163. sırayı elde etti.

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Dünya Kupası, İstanbul, Türkiye, Eskrim, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eskrim: Kadınlar Kılıç Dünya Kupası - Son Dakika


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