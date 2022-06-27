Türkiye Eskrim Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan Eskrim Türkiye Şampiyonası başladı. Taha Akgül Spor Salonu'nda start alan şampiyonaya 37 ilden bin 404 sporcu katılım sağlıyor.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Eskrim Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta başladı - Son Dakika

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