Esma Nur Kara Dünya Şampiyonu - Son Dakika
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Esma Nur Kara Dünya Şampiyonu

Esma Nur Kara Dünya Şampiyonu

Tekirdağlı güreşçi Esma Nur Kara, ISF U-15 Dünya Şampiyonası'nda 65 kg'da şampiyon oldu.

10.04.2025 12:04
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Sırbistan'nın Zlatibor kentinde gerçekleşen ISF U-15 Gymnasiade (Okul Sporları) Dünya Güreş Şampiyonası'nda Tekirdağ Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Esma Nur Kara, 65 kilogramda dünya şampiyonu oldu.

Tüm çalışmalarını Çorlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yer alan Çok Amaçlı Spor Salonu'nda İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Antrenörleri Ünal Tuğluoğlu ve Nasip Ekelik nezaretinde gerçekleştiren Tekirdağlı sporcu, dünya şampiyonu unvanının sahibi oldu. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı, sporcunun elde ettiği başarılardan gurur duyduklarını ifade etti.

Çorlu Kaymakamı Murat Eren de dünya şampiyonu güreşçi öğrenciyi başarısında ötürü kutlayarak, "Esma Nur Kara kızımızın kazandığı büyük başarıdan dolayı memnuniyet duyuyorum. Bu önemli başarının genç kızlarımıza örnek olması açısından da çok değerli olduğunu düşünüyor, gelecekte de birçok başarıya daha imza atacağına gönülden inanıyorum. Sporcu gencimizin çalışmalarını desteklemeye ve yanında olmaya devam edeceğiz. Esma Nur kızımızı, antrenörlerini, onu büyütüp yetiştiren ailesini, Çorlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüzü ve emeği geçen herkesi canı gönülden kutluyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

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