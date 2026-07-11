Esmir Bajraktarevic: Srebrenitsa'dan Umut Yıldızı - Son Dakika
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Esmir Bajraktarevic: Srebrenitsa'dan Umut Yıldızı

11.07.2026 11:18
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Bajraktarevic, Srebrenitsa soykırımının izlerini taşıyan Bosna Hersek'in genç futbol yeteneği.

VESNA BESİC/LEJLA BİOGRADLİJA AKSAN - Bosna Hersek'in yükselen futbol yıldızları arasında gösterilen 21 yaşındaki Esmir Bajraktarevic, kariyerinin yanı sıra Temmuz 1995'te Sırplar tarafından yapılan soykırımda ailesinden birçok kişiyi kaybettiği ana vatanı Srebrenitsa ile bağlantısıyla da dikkati çeken isimlerden oldu.

Bosna Hersek Milli Takım formasıyla 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla adından söz ettiren Srebrenitsalı Bajraktarevic'in teyzesi Ifa Golic, yeğeni Esmir'in hayat hikayesini AA muhabirine anlattı.

Esmir'in annesi Emina'nın, kız kardeşi olduğunu söyleyen Golic, "Kız kardeşim Emina ile o dönem güvenli bölge Tuzla'ya ulaşmayı başarabildik. Emina orada, Srebrenitsa'daki orman yolunda hayatta kalabilen Elmir Bajraktarevic ile tanıştı. Evlendiler ve İsviçre'ye göç ettiler. Esmir ise ABD'de dünyaya geldi." dedi.

Golic, Esmir'in 2 dayısının soykırımda öldürüldüğünü anlatarak "Kardeşlerim Mevludin ve Fahrudin. Onlar da futbol oynamayı çok severdi ama öldürüldüler." diye konuştu.

Esmir'in 2 amcası ve dedesinin de soykırımda hayatını kaybettiğini anlatan Golic, "Esmir bizim umut kaynağımız oldu. Daha çocukken futbol oynamaya bayılırdı. Köklerinin geldiği ana vatanı Bosna Hersek ile bağları oldukça güçlü." ifadelerini kullandı.

Esmir'in eniştesi Safet Golic de Srebrenitsa'daki anıt mezarlıkta hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu anıtta uzunca bir "Bajraktarevic" listesi bulunduğunu söyleyerek, Srebrenitsa yakınlarında yaşadığı Glogova'da herkesin Esmir ile gurur duyduğunu, adının yazılı olduğu formaları giydiğini dile getirdi.

Ailesinin her yıl Bosna Hersek'e geldiğini ifade eden Safet Golic, "Buraları hiçbir zaman unutmadılar. Esmir'e de bu sevgiyi aşıladılar. Bosna Hersek'i ve geleneklerimizi o da çok seviyor." dedi.

Anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 782'ye yükselecek

Srebrenitsa soykırımının 31'inci yılında kimlik tespiti yapılan ve ailelerinin onay verdiği 10 soykırım kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilecek.

Bugünkü törenin ardından anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 782'ye yükselecek.

Srebrenitsa soykırımı

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te, Sırp güçler tarafından otobüs ve kamyonlara bindirilen Boşnaklardan 8 bin 372'si götürüldükleri ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda hunharca katledildi. Katledilenlerin cesetleri, ülkedeki çeşitli toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda şimdiye kadar 6 bin 772 kurban toprağa verilirken, 250 kurban ailelerin isteğiyle yerel mezarlıklara defnedildi. Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybeden ve cenazesine ulaşılamayan 1000'den fazla kişi bulunuyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Srebrenitsa, Politika, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Esmir Bajraktarevic: Srebrenitsa'dan Umut Yıldızı - Son Dakika

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