Esra Yıldız Kahraman, Boks Dünya Olimpiyat Eleme Turnuvası'nda olimpiyat kotası aldı

Boks Dünya Olimpiyat Eleme Turnuvası'nda Esra Yıldız Kahraman, olimpiyat kotası almaya hak kazandı.
Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlenen Boks Dünya Olimpiyat Eleme Turnuvası'nda Türkiye'yi kadınlar 57 kg'da temsil eden Esra Yıldız Kahraman, ev sahibi ülkeden Nilawan Techasuep'i yenerek son 4 sporcu arasına kaldı ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı. - İSTANBUL
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