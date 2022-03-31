Eşref Hamamcıoğlu başkanlığa yeniden aday oldu! Galatasaray taraftarı merakla sonucu bekliyor - Son Dakika

Başkan Burak Elmas ve yönetiminin idari açıdan ibra edilmemesi sonrası seçime gidecek olan Galatasaray'da başkan adayları netleşiyor. Sarı-kırmızılı kulüpte geçen seçimde Burak Elmas'a 41 oy farka başkanlığı kaptıran Eşref Hamamcıoğlu yeniden aday olduğunu duyurdu.

"YILLAR BOYU GÖZLEMLERDE BULUNDUM"

Kendimi bildim bileli ait olduğumu hissettiğim bu seçkin camianın bir parçası olarak kulübümüzün farklı kademelerinde, önemli sorumluluklar üstlenme şansı bulmuş bir Galatasaraylıyım. Bu sayede yıllar boyu gözlemlerde bulundum, deneyim biriktirdim. Kurumsal yapının işleyişini, kusur ve eksikleri, fırsat ve riskleri yakından görebilme imkanı elde ettim. Galatasaray'ın kudret ve itibarı geleceğe güven duymam için beni daima umutlandırırken, yıllar boyu tekrarlanan hataların sebeplerini de sorguladım.

"GELECEĞİ HEP BİRLİKTE ŞEKİLLENDİRME FIRSATI BİZLERİN ELİNDE"

Pek çok hata, plansızlık, bireysel hesaplar, masum heves ya da büyük hırslar sonucunda ortaya çıktı. Bilhassa son yıllarda manevi sermaye aşınan, görüş ayrılıklarının gruplaşma seviyesine vardığı, başarı ve başarısızlığın orta payda olma vasfını yitirdiği bir camiaya dönüşmekte olduğumuz inkar edilemez. Bu sosyal iklim özüne döndürülmediği sürece, yalnız geçmişiyle övünen insanlara dönüşeceğimiz ortadadır. Kaybettiğimiz zamanı ya da israf ettiğimiz kaynağı geri getirmek mümkün olmasa da, geleceği hep birlikte şekillendirme fırsatı bizlerin elinde. Bizi zor duruma düşüren nedenin, kurucu felsefemizden aldığımız ilhamla; akılcılık, gerçekçilik ve fedakarlık üzerine kurulu, uzun vadeli bir strateji eksikliğinin olduğunu artık anlamalı ve başarı reçetemizi hatırlamalıyız.

"BÜYÜK OLASILIKLA ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM DAHA BÜYÜK ZORLUKLARLA KARŞILAŞACAĞIZ"

Amacımız ne pahasına olursa olsun başarıya ulaşmak değil, kalıcı ve sürdürülebilir başarı için vizyon ve strateji ortaya koymak olmalıdır. Kulübümüz keyfi kararlar ya da güncel olaylar karşısında anlık tepkilerle yönetilemeyecek kadar büyüktür. Finanse edilemeyen ya da temeli sağlam atılmamış her başarının bizi yoldan çıkarttığını da hep birlikte gördük, öğrendik ve hatırlıyoruz. Bugün artık samimiyet, tutarlılık, ciddiyet olmadan asla yol katedemeyecek noktadayız. Feragat ve fedakarlıkla, her zamankinden çok çalışmaya mecbur olduğumuzun farkındayız. Pembe tablolar çizip ölçüsüz vaatler vererek, popülist söylemlere sarılarak, bize güvenenlerin umudunu kırarak uzun soluklu bir mücadeleye girilemez. Büyük olasılıkla önümüzdeki dönemde daha büyük güçlüklerle karşılaşacağız, o yüzden birbirimize yakın durmalıyız. Ancak bu şekilde özlediğimiz başarılara imza atabilir ve Galatasarayı'mızı zirveye taşıyabiliriz.

"GALATASARAY'DA GELECEĞE GÜVENLE İLERLEYECEĞİZ"

İşte bu inançla beni hiç yalnız bırakmayan takım arkadaşlarımın katkısı ve emeği, siz kıymetli Galatasaraylıların teveccüh ve desteği ile Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığına adayım. İnandığım Galatasaraylılarla çıktığım bu yolda, kalbi sarı-kırmızı atan insanları gururlandırmak üzere Galatasaray'da geleceğe güvenle ilerleyeceğiz.