Eşref Hamamcıoğlu oyunu kullandı - Son Dakika
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Eşref Hamamcıoğlu oyunu kullandı

11.06.2022 12:30

- Eşref Hamamcıoğlu oyunu kullandı Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu oyunu kullandı.

- Eşref Hamamcıoğlu oyunu kullandı

İSTANBUL - Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu oyunu kullandı.

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı devam ediyor. Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu oyunu kullandı. Hamamcıoğlu 3 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eşref Hamamcıoğlu, "Çok önemli bir seçim süreci yaşıyoruz. Bu Galatasaray için tarihi bir seçim. Galatasaraylılar, Galatasaraylı üyeler bugün, hür ve bağımsız bir Galatasaray için destek verecekler, karar verecekler. Çok değerli bir konsorsiyum ile yarışıyoruz. Bu yarışımız bu zamana kadar Galatasaray'a yakışan bir kalite seviyesinde cereyan etti. Umarım akşama kadar da öyle olacaktır. Beklentimiz büyük. Bize olan teveccüh kendini, koridorlarda, sınıflarda, bahçede gösteriyor. Umarım başladığımız gibi önde bitiririz bu seçimi" diye konuştu.

Eşref Hamamcıoğlu oyunu kullandı
Eşref Hamamcıoğlu oyunu kullandı
Eşref Hamamcıoğlu oyunu kullandı
Eşref Hamamcıoğlu oyunu kullandı
YORUMLAR
500
Burak Elmas oyunu kullandı Burak Elmas oyunu kullandı Dursun Özbek oyunu kullandı Dursun Özbek oyunu kullandı
Kaynak: İHA

Galatasaray Spor Kulübü, Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eşref Hamamcıoğlu oyunu kullandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşref Hamamcıoğlu oyunu kullandı - Son Dakika
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