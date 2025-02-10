Estonya'da Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası

Spor

Türkiye'den 9 sporcunun katılacağı 16 ve 18 Yaş Altı Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası, yarın Estonya'da başlayacak.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre 11-15 Şubat tarihlerinde başkent Tallinn'de düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi, 4 kadın ve 5 erkek atıcı temsil edecek.

Şampiyonada ay-yıldızlı formayı giyecek sporcular şunlar:

10 metre havalı tüfek: Asya Yılmaz, Elif Berfin Altun, Rana Gözübüyük, Kemal Mert Tepe, Muhammed Serhat Demir

10 metre havalı tabanca: Ezginur Türkmen, Eren Kalfa, Mahmut İpekçioğlu, Ömer Tuna Göktekin