Estonya'da Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası

Türkiye'den 9 sporcunun katılacağı 16 ve 18 Yaş Altı Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası, yarın Estonya'da başlayacak.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre 11-15 Şubat tarihlerinde başkent Tallinn'de düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi, 4 kadın ve 5 erkek atıcı temsil edecek.
Şampiyonada ay-yıldızlı formayı giyecek sporcular şunlar:
10 metre havalı tüfek: Asya Yılmaz, Elif Berfin Altun, Rana Gözübüyük, Kemal Mert Tepe, Muhammed Serhat Demir
10 metre havalı tabanca: Ezginur Türkmen, Eren Kalfa, Mahmut İpekçioğlu, Ömer Tuna Göktekin
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