Estonya Golf Turnuvası\'nda İki Önemli Derece

Estonya Amatör Açık Golf Turnuvası'nda mücadele eden Sude Bay 2'nci, Ada Narin ise 3'üncü oldu.

Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre, Manniva kasabasındaki Estonya Golf ve Country Kulübünde düzenlenen organizasyona 135 sporcu katıldı.

Kadınlar kategorisinde yarışan milli sporculardan Sude, (+1) gross skorla 2'nciliği, Ada ise (+6) gross skorla 3'üncülüğü elde etti.