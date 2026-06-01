Estonya Amatör Açık Golf Turnuvası'nda mücadele eden Sude Bay 2'nci, Ada Narin ise 3'üncü oldu.
Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre, Manniva kasabasındaki Estonya Golf ve Country Kulübünde düzenlenen organizasyona 135 sporcu katıldı.
Kadınlar kategorisinde yarışan milli sporculardan Sude, (+1) gross skorla 2'nciliği, Ada ise (+6) gross skorla 3'üncülüğü elde etti.
Son Dakika › Spor › Estonya Golf Turnuvası'nda İki Önemli Derece - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?