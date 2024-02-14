ESTÜ Voleybol Takımları Şampiyon Olarak Yükselme Gruplarına Katılmaya Hak Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

ESTÜ Voleybol Takımları Şampiyon Olarak Yükselme Gruplarına Katılmaya Hak Kazandı

ESTÜ Voleybol Takımları Şampiyon Olarak Yükselme Gruplarına Katılmaya Hak Kazandı

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Kadın ve Erkek voleybol takımları, bölgesel lig grup maçlarını şampiyon olarak tamamlayarak Üniversitelerarası Voleybol Süper Ligi yükselme gruplarına katılmaya hak kazandı. ESTÜ Kadın Voleybol Takımı, finalde Kütahya Dumlupınar Üniversitesini mağlup ederek yükselme gruplarına katılmaya hak kazandı. Erkekler kategorisinde ise ESTÜ Erkek Voleybol Takımı, birinci olarak yükselme gruplarına yükseldi. ESTÜ Voleybol takımları, Süper Lig'e yükselme gruplarında ilk ikiye girerlerse gelecek sezon Üniversitelerarası Voleybol Süper Ligi'nde mücadele edecek.

14.02.2024 10:29  Güncelleme: 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Kadın ve Erkek voleybol takımları, bölgesel lig grup maçlarını şampiyon olarak tamamlayarak Üniversitelerarası Voleybol Süper Ligi yükselme gruplarına katılmaya hak kazandı.

ESTÜ Kapalı Spor Salonunda 5 ila 9 Şubat 2024 tarihleri arasında 12 grupta düzenlenen Bölgesel Lig grup maçlarında antrenörlüğünü ESTÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Yalız Solmaz'ın yaptığı ESTÜ Kadın Voleybol Takımı, finalde Kütahya Dumlupınar Üniversitesini mağlup ederek yükselme gruplarına katılmaya hak kazandı. Erkekler kategorisinde ise lig usulü yapılan müsabakalar sonucunda antrenörlüğünü ESTÜ Spor Bilimleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Celil Kaçoğlu'nun yaptığı ESTÜ Erkek Voleybol Takımı, birinci olarak yükselme gruplarına yükseldi. ESTÜ Erkek ve Kadın Voleybol takımları, Süper Lig'e yükselme gruplarında ilk ikiye girerlerse gelecek sezon Üniversitelerarası Voleybol Süper Ligi'nde mücadele edecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Dumlupınar, Eskişehir, Voleybol, Kütahya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor ESTÜ Voleybol Takımları Şampiyon Olarak Yükselme Gruplarına Katılmaya Hak Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 12:10:43. #1.12#
SON DAKİKA: ESTÜ Voleybol Takımları Şampiyon Olarak Yükselme Gruplarına Katılmaya Hak Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement