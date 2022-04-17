Etimesgut Belediyespor: 1-2 - Son Dakika

STAT: Soma Atatürk
HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin (xx), Muhammet Oğuzhan Öztaş (xx), Haydar Avcı (xx)SOMASPOR: Muharrem Tunay (x) - Eray Korkmaz (xx) (Dk. 88 Serkan Ömüray), Oğuzhan (xxx), Atamer (x) (Dk. 70 Emirhan x), Özcan (xx), Onur (x), Yılmaz (xx), Mustafa Şengül (x), Eray Pazar (x) (Dk. 71 Orkun Ahmet x), Ali (xx) (Dk. 70 Mücahit x), Osman (x) (Dk. 46 Celal Emir x)ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Osman Mert (xx) - İsmail (xxx), Berk (xx) (Dk. 59 Maksut x), Oktay (xx), Mehmet Sıddık (xxx) (Dk. 86 Ömer), Sezer (xxx), Burak (xx) (Dk. 59 Halil x), Medeni (xxx), Turan (xxxx) (Dk. 85 Ahmet Karadayı), Yağız Suat (xx) (Dk. 46 Muhammet x), Erdi (xx)GOLLER: Dk. 40 ve Dk. 74 Turan (Etimesgut Bld), Dk. 65 Oğuzhan (Somaspor)SARI KARTLAR: Turan, Berk (Etimesgut Bld), Onur, Oğuzhan (Somaspor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta içinde erteleme sınavında Bayburt Özel İdarespor'u yenerek 5 maçlık galibiyet hasretine son veren Somaspor, evinde Etimesgut Belediyespor'a direnemedi: 1-2. Soma Atatürk Stadı'nda konuk ekibin 40 ve 74'üncü dakikalarda Turan'la bulduğu gollere ev sahibi yalnız 65'inci dakikada Oğuzhan'la yanıt verebildi.
Bu sonuçla Somaspor 52 puanda kalıp son 3 hafta öncesi Play-Off yarışında havlu attı.
Kaynak: DHA
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