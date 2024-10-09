Etimesgut Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Üst Tura Yükseldi - Son Dakika
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Etimesgut Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Üst Tura Yükseldi

Etimesgut Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Üst Tura Yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Etimesgut Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig ekibi Şırnak Petrol Spor Kulübü'nü 2-1'lik skorla mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi başardı.

09.10.2024 16:18  Güncelleme: 16:29
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Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında TFF 3. Lig ekiplerinden Etimesgut Belediyespor, sahasında Bölgesel Amatör Lig ekibi Şırnak Petrol Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Hakemler: İbrahim Elmas, Burak Yanardağ, Hakan Tunç

Etimesgut Belediyespor: Bahri Can Tosun, Mehmet Gence Çelik, Ahmet Tekin, Doğukan İnci, Tunhan Güngör, Efe Geçili, Efecan Mızrakcı, Nihat Koç, Turan Yılmaz, İbrahim Koca

Yedekler: Tuğran Tuğ, Talha Özler, Harun Atalay, Erdi Kasapoğlu, Mertcan Albayrak, İbrahim Kayıkcı, Arda Yıldız, Arda Kumru, Fatih Arhan

Teknik Direktör: Cafer Elek

Şırnak Petrol Spor Kulübü: Meriç Bayram, Kubilay Yıldırım, Burak Tolun, İbrahim Yakup İnal, Oktay Özer, Berke Açan, Serhat Bahşiş, Furkan Temir, Umut Can Gökdemir, Yunus Ensari, Eren Kaya

Yedekler: Yusuf Orhan, Mehmet Aydur, Tolga Kara, Suat Turan, Selman Aslan, Kablan Kaya Tekin, Barış Pune, Yasin Oruçgüney, Şenol Yıldırım, Sidar Ceylan

Teknik Direktör: Mehmet Kaplan

Goller: Mehmet Çelik (dk. 36), İbrahim Koca (dk. 66) (Etimesgut Belediyespor), Kubilay Yıldırım (dk. 41) (Şırnak Petrol Spor Kulübü) - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Etimesgut Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Üst Tura Yükseldi - Son Dakika

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