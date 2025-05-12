Etnospor Kültür Festivali 22-25 Mayıs'ta - Son Dakika
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Spor

Etnospor Kültür Festivali 22-25 Mayıs'ta

Festivalde çocuklar için spor aktiviteleri ve kültürel etkinlikler düzenlenecek, ücretsiz katılım sağlanacak.

12.05.2025 16:46
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Dünya Etno spor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, festivalde çocukların eğlenceli aktivitelerle keyifli vakit geçirmesini ve yeni sporları onlarla tanıştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Dünya Etnospor Birliği tarafından 22-25 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek 7. Etnospor Kültür Festivali'nin tanıtım toplantısı, İstanbul'da gerçekleşti.

Atatürk Havalimanı'ndaki toplantının ardından Erdoğan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ücretsiz katılımlı bir festival olacağını vurgulayan Erdoğan, "7. Etnospor Kültür Festivali'mizi 22-25 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek. Festivalin temel görevi, geleneksel sporlarımızın popülerleşmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak. Gelen bütün halkımız Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli geleneksel spor branşlarını izleme fırsatı bulacaklar. Festival, çocuklarımızın belki de ilk defa ata binmesini, ok atmasını sağlamayı hedefliyor. Yağlı güreş seyretmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Yurt dışından gelen spor branşlarının da Türkiye'de ilk defa tanıtıldığına şahitlik edeceğiz." diye konuştu.

Uluslararası lezzetlerin yanında mantı, Özbek pilavı, keşkek ikram edileceğini ifade eden Erdoğan, "Geleneksel sporları tanıtmaktan, popülerleştirmekten maksadımız bu işin felsefesi diyebileceğimiz geleneğin yeni nesillere aktarılması dendiği zaman aile bu işin merkezinde. Aile ile kültür aktarımının gerçekleştiği toplumun en küçük ünitesi, merkezi diyebileceğimiz bir yer. Cumhurbaşkanımız tarafından 2025 yılı 'Aile yılı' ilan edildiği için bu yılki festivalde biz de aile yılını ve geleneğin geleceğe aktarımını sağladığından hareketle çocuklu etkinliklerin burada merkezde olmasını hedefliyor olacağız. Ücretsiz ikramlarımız olacak." ifadelerini kullandı.

Gazze'de yapılan soykırımı unutmayacaklarına dikkati çeken Necmeddin Bilal Erdoğan, "Anadolu'nun kültürel zenginliğini sunmak istiyoruz. Uluslararası yönü daha güçlü bir festival. Aileye yönelik etkinliklerin, aile yılı mesajının güçlü bir şekilde verilmeye çalışıldığı festival olacak. Gazze'de yapılan soykırımı unutmayacağız. Geçen sene de gündemimizdeydi. Çocuklar eğlenirken de kimsenin dünyanın bir yerinde çocukların her gün ölümle burun buruna yaşadığını görmezlikten gelmesini, ıskalamasını istemiyoruz. Buradan Gazze'nin çocuklarının da oynamaya hakkı olduğunu, Gazze'deki ailelerin de hayat hakkına sahip olduklarını bu festivalde güçlü şekilde seslendirmek istiyoruz." diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Etnospor Kültür Festivali 22-25 Mayıs'ta - Son Dakika

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