Etnospor Kültür Festivali Başladı

Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 8'inci Etnospor Kültür Festivali'nin resmi açılış programı, Atatürk Havalimanı'ndaki Atlı Sporlar Sahası'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Geleneksel sporlar ve kültürel mirasın ön plana çıktığı programa Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve İstanbul Valisi Davut Gül katıldı.

Açılış programında konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, "Bugün kültürlerin, geleneklerin, hafızaların ve ortak değerlerin buluşmasına şahitlik ettiğimiz bir festivalde daha beraberiz. Bu yıl festivalimizi çok anlamlı bir mottoyla gerçekleştiriyoruz; 'Dünya Burada'. Gerçekten de bugün burada dünya var. Japonya'dan Kazakistan'a, Azerbaycan'dan Litvanya'ya, Rusya'dan Kırgızistan'a kadar dünyanın farklı coğrafyalarından gelen sporcularımızı, sanatçılarımızı ve kültür temsilcilerimizi burada ağırlıyoruz. Farklı dilleri konuşsak da, farklı coğrafyalarda yaşıyor olsak da bizi birbirimize bağlayan ortak bir hafıza ve değerler dünyası etrafında bugün bir araya geldik. Festivalimiz boyunca geleneksel sporları ve oyunları, geleneksel tatları, geleneksel sanatları bir arada yaşama ve deneyimleme fırsatı bulacağız. Bu yıl ilk kez festivalimizde yer alacak geleneksel sporlar da ziyaretçilerimize farklı kültürleri daha yakından tanıma fırsatı tanıyacak. Festivalimizin en büyük misafirleri yine çocuklarımız olacak. Çünkü çocukların oyunla kurduğu bağın aslında kültürle kurduğu ilk bağ olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple çocuklarımızın en erken yaşlarda oynadıkları oyun, izledikleri sporların kendi kültürümüze, mirasımıza ait oyunlar ve sporlar olmasına önem veriyoruz. Birçok alanımız, gençlerin doyasıya eğleneceği, öğreneceği ve köklerine nüfuz edeceği alanlar olarak tasarlandı. Etnospor Kültür Festivali bir aile birlikteliğidir. Buraya ailece gelen vatandaşlarımız birlikte izleme, oynama ve deneyimleme imkanına sahip olacaklar. Önümüzdeki 4 gün boyunca geleneksel el sanatlarından dünya mutfaklarına, müzikten sahne performanslarına kadar büyük bir kültür atmosferini hep birlikte yaşayacağız. Bu alan dünyanın tüm renklerini birbiriyle yakınlaştırıyor. Farklı ritimlerin tınısı, farklı mutfakların lezzetleri, farklı sporların heyecanı ve daha fazlası burada yer alıyor" dedi.

OSMAN AŞKIN BAK: SPORDA BÜYÜYEN, GELİŞEN BİR TÜRKİYE VAR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak konuşmasında, "8'inci Etnospor Kültür Festivali'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Festivale gelirken çocukları görünce çok mutlu olduk. Kültürümüzün taşındığı, heyecanın bir araya geldiği, gençlerimizin köklerini öğrendiği bu festival için herkese teşekkür ediyoruz. Özellikle de misafir bakanlara, misafir sporculara, misafir hocalara tekrar İstanbulumuza, Türkiyemize hoş geldiniz diyorum. Türk sporunda önemli şampiyonluklar kazanmış sporcular var, onlara da Türk milletine, Türk sporuna kazandırdıkları madalyalar nedeniyle teşekkür ediyoruz. Gerçekten sporda büyüyen, gelişen bir Türkiye var. Spor tesislerine yatırım yapılmış bir Türkiye var. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, gençlere değer vermesi ve Türkiye'nin dört bir yanında yapılan yatırımlarla Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Bakınız, dün akşam İstanbul'da UEFA Avrupa Ligi'ni organize ettik. Yine 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İstanbul'da organize edeceğiz. Yine 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da yapılacak. Pek çok uluslararası turnuva; dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları Türkiye'de yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla yapılan spor tesisi hamlesi; modern stadyumlar, modern spor salonları, yüzme havuzları... Her şeyiyle beraber bir spor ülkesi Türkiye var. Bu organizasyonun bu yılki mottosu: 'Dünya Burada' Bu nedenle diyoruz ki; Özbekistan hoş geldin. Hoş geldin Azerbaycan. Hoş geldin Filistin. Hoş geldin Kırgızistan. Hoş geldin Kazakistan. Hoş geldin millet. Hoş geldin Orta Asya. Hoş geldin Afrika. Hoş geldin Amerika. Herkes burada, hoş geldiniz Türkiye'ye. Hoş geldiniz İstanbul'a. İyi ki varsınız! Hep beraber kültürün yayılmasına, dünyada köklerine uzanan milletlerimizin değerlerinin korunmasına ihtiyacımız var. Bu nedenle Dünya Etnospor Federasyonu Başkanı Sayın Bilal Erdoğan'a ve ekibine, katkı sunanlara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Mayıs ayı fetih ayı. İstanbul'umuzun coşku içerisinde 29 Mayıs'a hazırlandığı bir ay içerisindeyiz. Bu ay içerisinde en önemli etkinliklerden biri, Etnosporumuzun yaptığı, dünyanın birçok yerinden gelen sporcularımızın gösterileri. Başta Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanımız Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan olmak üzere, tesislerin yapımında himaye eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, emeği geçen paydaş kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Bu etkinliğin ilimize, ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum"

Program, mehteran gösterisiyle devam etti. Ardından sahne performanslarının gerçekleştiği 8'inci Etnospor Kültür Festivali, 24 Mayıs Pazar gününe kadar Atatürk Havalimanı'nda sürecek.