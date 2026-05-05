Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da

8. Etnospor Kültür Festivali, 21-24 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek.

Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, bu yıl 8. kez ziyaretçileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Atatürk Havalimanı'nda 21-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek festival, geleneksel sporları, kültürel mirası ve toplumsal değerleri aynı çatı altında buluşturarak katılımcılara çok boyutlu bir deneyim sunacak.

Her yıl artan ilgiyle küresel ölçekte büyüyen festival, bu yıl da farklı coğrafyalardan katılımcıları İstanbul'da bir araya getirerek kültürlerarası etkileşimin güçlü platformlarından biri olmayı sürdürüyor.

Deneyim, katılım ve hafıza

Etnospor Kültür Festivali, klasik bir etkinlik olmanın haricinde ziyaretçilerini aktif katılıma davet ediyor.

Geleneksel sporlar ve oyunlar, sahne sanatları, el sanatları ve gastronomi alanlarında sunulan içerikler; geleneğin birikimini bugünün deneyimiyle buluşturuyor.

Katılımcılar, okçuluk ve binicilik gibi geleneksel sporları birebir deneyimleyebilecek; atölye alanlarında ise üretimin parçası olarak kültürel mirasla doğrudan temas kurabilecek. Festival alanı, izlenen değil yaşanan bir kültür atmosferine dönüşecek.

Dünya kültürleri İstanbul'da buluşuyor

Festival, farklı ülkelerden gelen katılımcıları buluşturuyor.

Çok kültürlü yapısını güçlendirerek ziyaretçilere eşsiz bir keşif alanı sunan organizasyon, her ülkenin kendi kültürel dokusunu yansıttığı etkinlikler, geleneksel yaşam biçimlerinden sanatlara kadar geniş bir perspektif ortaya koyuyor.

Kurulan oba alanları, kıl çadırları ve tematik deneyim alanları sayesinde ziyaretçiler, geleneksel yaşamın izlerini yakından gözlemleme fırsatı buluyor.

Kapsayıcı festival deneyimi

Etnospor Kültür Festivali, her yaştan ve her kesimden ziyaretçiye hitap eden kapsayıcı yapısıyla öne çıkıyor.

Çocuklara özel etkinlik alanları, ailelerin birlikte vakit geçirebileceği deneyimler ve interaktif oyunlar, festivalin önemli bir parçasını oluşturuyor. Dezavantajlı gruplar için tasarlanan özel etkinlikler, erişilebilir atölyeler ve sahne performanslarıyla festival, herkes için eşit ve anlamlı bir deneyim alanı sunmayı hedefliyor.

Aile odaklı deneyim alanları

Festival kapsamında oluşturulan özel alanlar, kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasında ailenin rolüne dikkati çekiyor.

Ailelerin birlikte deneyimleyebileceği etkinlikler, ortak hafıza ve aidiyet duygusunu güçlendiren bir yapı sunuyor. Etnospor Kültür Festivali, yalnızca bir etkinlik değil; kültürel sürekliliği destekleyen, toplumsal hafızayı canlı tutan ve geleneksel değerleri geleceğe taşıyan güçlü bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor.

İstanbul'da gerçekleştirilecek bu büyük organizasyon, ziyaretçilerini gelenekle yeniden bağ kurmaya davet ediyor.