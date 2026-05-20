Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da

8. Etno spor Kültür Festivali, yarın İstanbul'da başlayacak.

Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, bu yıl 8. kez ziyaretçileriyle buluşacak.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 21-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek festival, geleneksel sporları, kültürel mirası ve toplumsal değerleri aynı çatı altında buluşturarak katılımcılara çok boyutlu bir deneyim sunacak.

Her yıl artan ilgiyle küresel ölçekte büyüyen festival, bu yıl da farklı coğrafyalardan katılımcıları İstanbul'da bir araya getirerek kültürlerarası etkileşimin güçlü platformlarından biri olacak.

Geleneksel sporlar ve kültürel miras

Japonya'dan Kazakistan'a, Azerbaycan'dan Litvanya'ya, Rusya'dan Kırgızistan'a kadar geniş bir coğrafyadan geleneksel sporlar, oyunlar ve kültürel gösteriler, festival alanında yer alacak.

Bu yıl festivalde Ripka (Litvanya), Lapta (Rusya), Zorkhana (Azerbaycan) ve Tavreli (Rusya) gibi geleneksel sporları ziyaretçiler ilk kez deneyimleme şansı bulacak.

Deneyim, katılım ve hafıza

Etnospor Kültür Festivali, klasik bir etkinlik olmanın ötesine geçerek ziyaretçilerini aktif katılıma davet ediyor.

Geleneksel sporlar ve oyunlar, sahne sanatları, el sanatları ve gastronomi alanlarında sunulan içerikler; geleneğin birikimini bugünün deneyimiyle buluşturuyor.

Katılımcılar, okçuluk ve binicilik gibi geleneksel sporları deneyimleyebilecek, atölye alanlarında ise üretimin parçası olarak kültürel mirasla doğrudan temas kurabilecek. Festival alanı, izlenen değil yaşanan bir kültür atmosferine dönüşecek.

Ücretsiz deneyim fırsatları

8. Etnospor Kültür Festivali, her yaştan ziyaretçiye etkinlik sunacak.

Ziyaretçiler, profesyoneller eşliğinde gerçekleştirilecek ok atma ve at binme gibi birçok geleneksel spor ve oyunu ücretsiz olarak deneyimleme fırsatı yakalayacak.

Aynı zamanda katılımcılar, bu alanda bulunan atölyelerde geleneksel sanatlara dair tecrübe kazanacak. Ziyaretçiler, festival boyunca geleneksel sporlar, yöresel tatlar ile oyunlar başta olmak üzere, doğa ve hayvan iletişimi gibi konularda bilgi edinme imkanına erişebilecek.

Dünya kültürleri İstanbul'da buluşuyor

Farklı ülkelerden gelen katılımcılarla birlikte festival, çok kültürlü yapısını güçlendirerek ziyaretçilere eşsiz bir keşif alanı sunacak.

Her ülkenin kendi kültürel dokusunu yansıttığı etkinlikler, geleneksel yaşam biçimlerinden sanatlara kadar geniş bir perspektif ortaya koyacak.

Kurulan oba alanları, kıl çadırları ve tematik deneyim alanları sayesinde ziyaretçiler, geleneksel yaşamın izlerini yakından gözlemleme fırsatı bulacak.

Kapsayıcı festival deneyimi

Etnospor Kültür Festivali, her yaştan ve her kesimden ziyaretçiye hitap eden kapsayıcı yapısıyla öne çıkıyor.

Çocuklara özel etkinlik alanları, ailelerin birlikte vakit geçirebileceği deneyimler ve interaktif oyunlar festivalin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Dezavantajlı gruplar için tasarlanan özel etkinlikler, erişilebilir atölyeler ve sahne performanslarıyla festival, herkes için eşit ve anlamlı bir deneyim alanı sunmayı hedefleyecek.

Aile odaklı deneyim alanları

Festival kapsamında oluşturulan özel alanlar, kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasında ailenin rolüne dikkat çekiyor.

Ailelerin birlikte deneyimleyebileceği etkinlikler, ortak hafıza ve aidiyet duygusunu güçlendiren bir yapı sunuyor.

Etnospor Kültür Festivali, yalnızca bir etkinlik değil; kültürel sürekliliği destekleyen, toplumsal hafızayı canlı tutan ve geleneksel değerleri geleceğe taşıyan güçlü bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor.

İstanbul'da gerçekleştirilecek organizasyon, ziyaretçilerini gelenekle yeniden bağ kurmaya davet ediyor.

Çocuk oyun alanları ve oyun hakkı

Festivalde çocuklar için özel oyun alanları, atölyeler ve sahne etkinlikleri hazırlandı.

Çocukların oynayarak öğrenmesinin, geleneksel oyunlarla tanışmasının ve kültürel değerlerle bağ kurmasının önemsendiği etkinlikte, çocuklara yönelik onlarca etkinlik gerçekleştirilecek.

"Oynamak her çocuğun hakkıdır." anlayışıyla hareket edilen organizasyon, çocukların güvenli, eğitici ve kültürel olarak zengin bir ortamda buluşmasını önemsiyor.

Dayanışma Obası

Festivalde bu yıl da "Dayanışma Obası" kurulacak.

Bu alanda sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte sosyal farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecek.

Organizasyonda Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşanan insanlık dramlarına dikkati çekmek amacıyla söyleşiler, atölyeler ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Büyük katılım

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek festivalde Türkiye'nin yanı sıra şu ülkeler yer alacak:

Japonya, Mısır, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, İspanya, Litvanya, Rusya, İtalya, Özbekistan, Meksika, Bangladeş, Gürcistan, Afganistan, Lübnan, Tanzanya, Filistin, Bosna Hersek, Cezayir, Fas

Gagavuz Türkleri, Başkurtlar ve Türkmen kültürü de organizasyonda katılımcılarla buluşacak.

Sahne performansları ve kültürel etkinlikler

Etnospor Kültür Festivali, dünyanın dört bir yanından gelen sanatçılar, müzik toplulukları ve kültürel performanslarla ziyaretçilerini ağırlayacak.

Festivalde bu yıl Kazak sanatçı Dimash, Japonya'dan Nippon Taiko Grubu, Mısır'dan Tennure sanatçısı Anas Aladas, Kazakistan'dan Jetisu Sazı, Alatau Serileri, Hassak Ethno Folk Grubu, Azerbaycan'dan Natiq Ritim Grubu, Nuray Şuşalı Hacızade, Gagavuz Türklerinden Kolay Sesler, Başkurtlardan Ay Yola, İspanya'dan Vigüela, Kırgızistan'dan Salamat Sadykova, Shanyrak Etno Müzik Topluluğu, Fadıl Aydın, Resul Aydemir, Grup Nefes, Ekin Uzunlar, Kıraç, Türk Telekom Ana Sahnesi'nde ziyaretçilerle buluşacak.

Aile Çadırı söyleşilerinde Erhan Afyoncu, Musti Kusti, Hatice Kübra Tongar, Sertaç Abi, Saniye Bencik Kangal, Altay Cem Meriç, Kemal Sayar ve Ömer Demirbağ ziyaretçilerle bir araya gelecek.

Festival alanında ayrıca geleneksel halk dansları ekipleri, sokak gösterileri, sokak müzikleri, sahne performansları ve kültürel etkinlikler gün boyunca devam edecek.