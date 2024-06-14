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ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Buğra Çağatay Savaş, B klasman basketbol hakemliğine yükseldi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Buğra Çağatay Savaş, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından 13 Haziran 2024 tarihinde "B Klasman Basketbol Hakemliğine" yükseldi.

2013 yılından bu yana "C Klasman" basketbol hakemi olarak görev yapan Dr. Savaş, MHK'nın 2024-2025 basketbol sezonunda görev yapacak hakemleri belirlerken, "B Klasman" basketbol hakemliğine yükseltilmiştir. 2024-2025 sezonunda, MHK tarafından görevlendirilen hakemler arasında A Klasman'da 37, B Klasman'da 74 ve C Klasman'da 208 hakem yer alıyor. - ERZURUM