EU RIDE Projesi Türkiye'de Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

EU RIDE Projesi Türkiye'de Başarıyla Tamamlandı

EU RIDE Projesi Türkiye\'de Başarıyla Tamamlandı

Türkiye Herkes için Spor Federasyonu ortaklığında yürütülen ve Avrupa Birliği Erasmus programı tarafından finanse edilen 'EU RIDE' spor projesi, 2 yıllık yoğun bir çalışmanın ardından başarıyla sona erdi. İtalya koordinatörlüğünde gerçekleştirilen proje, pedalcar etkinliklerini ve kültürünü Türkiye ve diğer AB ülkelerinde yaygınlaştırmayı hedefliyordu. Proje kapsamında yapılan toplantılar, seminerler ve pedalcar etkinlikleri büyük ilgi gördü ve mesleki teknik okullar, STK'ler, yerel yönetimler ve diğer kurumlar projenin sürdürülebilirliği için iş birliği yapmaya karar verdiler.

30.05.2024 16:40
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Türkiye Herkes için Spor Federasyonu ortaklığında yürütülen, Avrupa Birliği Erasmus programı tarafından finanse edilen "EU RIDE" spor projesi, 2 yıllık yoğun bir çalışmanın ardından başarıyla sona erdi.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, İtalya koordinatörlüğünde, 7 farklı ülkeden 8 ortakla yürütülen ve "pedallı araba (pedalcar)" etkinliklerini, kültürünü proje ortağı olan ülkeler başta olmak üzere AB ülkelerinde yaygınlaştırmayı amaçlayan projenin Türkiye ayağının tamamlandığı bildirildi.

Türkiye'de 1 Haziran 2022'de başlayan ve 2 yıl süren projede, ortak ülkelerin ev sahipliğinde yapılan toplantıların, seminerlerin, pedalcar etkinliklerinin katılımcılardan büyük ilgi gördüğü ifade edildi.

Projenin önemli paydaşları olan mesleki teknik okullar, STK'ler, yerel yönetimler ve ilgili diğer kurumların, yapılan etkinliklerle pedalcar hakkında bilgi sahibi olduğu ve projenin sürdürülebilirliği noktasında iş birliği yapmaya karar verdikleri kaydedildi.

Kaynak: AA

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