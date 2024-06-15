EURO 2024 A Grubu'nda İlk Hafta Maçları Sonuçlandı - Son Dakika
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EURO 2024 A Grubu'nda İlk Hafta Maçları Sonuçlandı

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda ilk hafta maçları tamamlandı. Ev sahibi Almanya, İskoçya'yı 5-1 mağlup ederken, İsviçre ise Macaristan'ı 3-1 yendi. Puan durumuna göre Almanya ve İsviçre 3'er puanla liderlikte yer alırken, Macaristan ve İskoçya henüz puanla tanışamadılar.

15.06.2024 18:41
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024), A Grubu'nda ilk hafta maçları sona erdi.

Almanya'nın 10 şehir ve stadında organize edilen Avrupa'nın futbolda milli takımlar düzeyindeki en önemli turnuvasının açılış maçında ev sahibi Almanya, İskoçya ile karşılaştı. Münih Futbol Arena'da oynanan müsabakadan ev sahibi Almanya 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

A Grubu'nda haftanın diğer maçında ise Macaristan ile İsviçre, Köln Stadı'nda karşı karşıya geldi. Rakibini 3-1 ile geçen İsviçre, ilk hafta sonunda önemli bir avantaj elde etti.

Puan durumu

İlk hafta maçlarının ardından A Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:

TakımOGBMAGYGAVPuan
Almanya11005143
İsviçre11003123
Macaristan100113-20
İskoçya100115-40

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: EURO 2024 A Grubu'nda İlk Hafta Maçları Sonuçlandı - Son Dakika
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