Yok artık Arda Güler! A Milli Takım antrenmanında herkesi şaşkına döndürdü

Erbakan ve İnce aday olabilecek mi? İşte şu ana kadar toplanan imza

Herkes Babacan'ı konuşuyor ama Millet İttifakı seçimi alırsa ekonominin başına o geçecek

HDP'nin de dahil olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs seçimleri için kararını verdi

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri'nde oynayacağı Ermenistan maçının hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Futbolcuların oldukça hırslı ve istekli görüntüsünün dikkat çektiği antrenmanlarda Arda Güler fırtınası yaşanıyor.

ATTIĞI GOLLE MEST ETTİ

25 Mart'ta Ermenistan ile karşılaşacak A Milli Takım'da Arda Güler, antrenmanlardaki performansıyla parmak ısırttı. 18 yaşındaki futbolcu, minyatür kaleye attığı şık gol ile takım arkadaşlarından büyük alkış aldı.

ARDA'DAN ZEKA DOLU ASİST

Başka bir çalışmada ise Arda Güler, Umut Nayir'e zeka dolu bir asist yaptı. Fenerbahçe'nin genç yıldızının bu performansı sosyal medyada büyük ilgi gördü. A Milli Takım'ın resmi hesabından paylaşılan gol ve asistlere beğeni yağdı.