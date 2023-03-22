Yok artık Arda Güler! A Milli Takım antrenmanında herkesi şaşkına döndürdü - Son Dakika
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Yok artık Arda Güler! A Milli Takım antrenmanında herkesi şaşkına döndürdü

22.03.2023 15:01

EURO 2024 Elemeleri'nde oynayacağı Ermenistan maçının hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da Arda Güler, antrenmanlarda tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı, attığı gol ve asistlerle kendisine bir kez daha hayran bıraktı.

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri'nde oynayacağı Ermenistan maçının hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Futbolcuların oldukça hırslı ve istekli görüntüsünün dikkat çektiği antrenmanlarda Arda Güler fırtınası yaşanıyor.

ATTIĞI GOLLE MEST ETTİ

25 Mart'ta Ermenistan ile karşılaşacak A Milli Takım'da Arda Güler, antrenmanlardaki performansıyla parmak ısırttı. 18 yaşındaki futbolcu, minyatür kaleye attığı şık gol ile takım arkadaşlarından büyük alkış aldı.

ARDA'DAN ZEKA DOLU ASİST

Başka bir çalışmada ise Arda Güler, Umut Nayir'e zeka dolu bir asist yaptı. Fenerbahçe'nin genç yıldızının bu performansı sosyal medyada büyük ilgi gördü. A Milli Takım'ın resmi hesabından paylaşılan gol ve asistlere beğeni yağdı.

YORUMLAR (1)
  • eyup yamak: Maşaallah Maşallah.. Cevap Yaz 16 3 Yayından Kaldır
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A Milli Futbol Takımı, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yok artık Arda Güler! A Milli Takım antrenmanında herkesi şaşkına döndürdü - Son Dakika


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