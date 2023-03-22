A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri'nde oynayacağı Ermenistan maçının hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Futbolcuların oldukça hırslı ve istekli görüntüsünün dikkat çektiği antrenmanlarda Arda Güler fırtınası yaşanıyor.
25 Mart'ta Ermenistan ile karşılaşacak A Milli Takım'da Arda Güler, antrenmanlardaki performansıyla parmak ısırttı. 18 yaşındaki futbolcu, minyatür kaleye attığı şık gol ile takım arkadaşlarından büyük alkış aldı.
Başka bir çalışmada ise Arda Güler, Umut Nayir'e zeka dolu bir asist yaptı. Fenerbahçe'nin genç yıldızının bu performansı sosyal medyada büyük ilgi gördü. A Milli Takım'ın resmi hesabından paylaşılan gol ve asistlere beğeni yağdı.
Son Dakika › Spor › Yok artık Arda Güler! A Milli Takım antrenmanında herkesi şaşkına döndürdü - Son Dakika