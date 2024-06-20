EURO 2024: Hollanda ile Fransa Karşılaşacak - Son Dakika
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EURO 2024: Hollanda ile Fransa Karşılaşacak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ikinci maçında yarın Hollanda ile Fransa karşılaşacak. Leipzig şehrindeki statta oynanacak maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. İlk maçlarını kazanan iki takım liderlik için kritik bir karşılaşmada mücadele edecek. Hollanda ile Fransa, tarihlerinde 31. kez karşı karşıya gelecek. Fransa son 8 maçta üstünlük sağlamış olsa da Hollanda'nın 1988'deki galibiyeti unutulmaz. Karşılaşmada kart sınırında olan oyuncular da dikkat çekiyor. Mbappe'nin durumu ise belirsizliğini koruyor.

20.06.2024 09:17
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ikinci maçında yarın Hollanda ile Fransa karşılaşacak.

Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise İsveç Futbol Federasyonundan Glenn Nyberg olacak.

İlk maçlarını kazanan iki takım sahaya çıkıyor

D Grubu'nda ilk maçlarını kazanan iki takım, liderlik için kritik karşılaşmada kozlarını paylaşacak.

Gruptaki ilk karşılaşmalarda Hollanda, Polonya'yı 2-1, Fransa da Avusturya'yı 1-0 yendi.

Takımlar, galip gelerek son grup maçları öncesi liderlik için avantaj yakalamayı amaçlıyor.

İki takım 31. kez karşılaşacak

Hollanda ile Fransa, tarihlerinde 31. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 30 maçta Fransa 15, Hollanda 11 defa kazandı. Aralarındaki 4 müsabaka ise berabere tamamlandı.

Bu karşılaşmalarda Hollanda 57, Fransa ise 53 gol kaydetti.

Fransa son maçlarda üstün

Tarihinde EURO 1984 ve 2000'de olmak üzere iki kez Avrupa şampiyonluğu yaşayan Fransa, Hollanda ile oynadığı son 8 maçın 7'sinden galibiyetle ayrıldı.

Taraflar, son olarak EURO 2024 elemelerinde karşılaştı. Fransızlar, eleme grubundaki maçları 2-1 ve 4-0 kazandı.

EURO 1988 şampiyonu "Portakallar" ise son 8 maçtaki tek galibiyetini, 2018'de oynanan UEFA Uluslar Ligi müsabakasında 2-0'lık skorla aldı.

Kart sınırındaki oyuncular

Fransa'da 2 ve Hollanda'da bir futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İlk maçlarda sarı kartı bulunan Hollandalı Veerman ile Fransız Dembele ve Mbappe, bu karşılaşmada da kart görmeleri halinde son grup müsabakalarında cezalı duruma düşecek.

Mbappe'nin durumu belirsiz

Mbappe, Fransa Milli Takımı'nda durumu en çok merak edilen isim olarak göze çarpıyor.

Avusturya maçında burnu kırılan yıldız futbolcunun kalan maçlarda oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor.

Fransız futbolcunun görev verilmesi halinde maskeyle sahaya çıkması bekleniyor.

Muhtemel 11'ler

Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, de Vrij, Van Dijk, Ake, Reijnders, Schouten, Veerman, Simons, Depay, Gakpo

Fransa: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez, Griezmann, Kante, Rabiot, Dembele, Giroud, Thuram

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor EURO 2024: Hollanda ile Fransa Karşılaşacak - Son Dakika

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