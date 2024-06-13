EURO 2024 için A Milli Takım için yazılan şarkının klibi yayınlandı - Son Dakika
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Spor

EURO 2024 için A Milli Takım için yazılan şarkının klibi yayınlandı

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak A Milli Futbol Takımı için yazılan şarkıcı Sefo'nun seslendirdiği 'Türkiye'm' isimli şarkının klibi yayınlandı. Şarkı, A Milli Takım oyuncuları ve teknik heyeti tarafından beğenildi ve Sefo tarafından A Milli Takım ve Türkiye Futbol Federasyonu'na hediye edildi. Klibin çekimleri Beykoz Kundura ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirildi ve toplamda 550 kişinin katılımıyla 50 saate yakın bir sürede tamamlandı.

13.06.2024 17:35
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak A Milli Futbol Takımı için yazılan şarkıcı Sefo'nun seslendirdiği " Türkiye'm" isimli şarkının klibi yayınlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, "A Milli Takım oyuncularımız ve teknik heyetimizin de beğenisini alan "Türkiye'm" isimli şarkıyı besteleyen ve stüdyo kaydı dahil tüm kayıtları Almanya'daki ve Türkiye'deki stüdyolarda masraf dahi almadan hazırlayan Sefo, "Türkiye'm" şarkısını A Milli Takımımız adına tescil ettirerek A Milli Takımıza ve Türkiye Futbol Federasyonu'na hediye etmişti.

"Türkiye'm" şarkısı için hazırlanan klibin çekimleri Beykoz Kundura'da ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapıldı. Kamera önünde 400, kamera arkasında 150 kişinin görev aldığı klip toplam 50 saate yakın süren titiz bir çalışmanın ürünü oldu" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor EURO 2024 için A Milli Takım için yazılan şarkının klibi yayınlandı - Son Dakika

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