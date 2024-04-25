EURO 2024 için Schengen Vizesi Gerekiyor - Son Dakika
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EURO 2024 için Schengen Vizesi Gerekiyor

EURO 2024 için Schengen Vizesi Gerekiyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı takip etmek isteyen Türk vatandaşlarının Schengen vizesi alması gerektiğini duyurdu. Vatandaşlara, vize başvurularını zamanında yapmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, maç bileti sahibi olan Türk vatandaşlarının başvurularını hızlandırmak için özel bir süreç oluşturdu.

25.04.2024 13:14
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2024) yerinde takip etmek isteyen Türk vatandaşları için Schengen vizesi gerektiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan ve A Milli Takımımızın da yer alacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2024) yerinde takip edecek olan vatandaşlarımıza bu seyahat için geçerli bir Schengen vizesi gerekmektedir.

Henüz geçerli bir Schengen vizesi bulunmayan vatandaşlarımızın, vize başvurularının zamanında onaylanabilmesi adına vakit kaybetmemeleri önemle rica olunur.

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından, Türk pasaportuyla seyahat edecek olan maç bileti sahibi vatandaşlarımız için başvuruların hızlandırılması doğrultusunda özel bir süreç oluşturulmuştur.

Bu özel sürecin detayları aşağıdaki gibidir:

Schengen vizesi başvuruları yalnızca Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na şahsen yapılabilir. Randevuların garanti altına alınması adına hem bilet numarası, hem de rezervasyon referans numarası gerekmektedir. Bu bilgilere UEFA Bilet Portalı'nda yer alan 'Sipariş Geçmişi' sekmesinden ulaşmak mümkündür. Yaşanabilecek teknik problemler ve sorular için https://support.tickets-euro2024.uefa.com/hc/en-us adresinden destek alınabilecektir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor EURO 2024 için Schengen Vizesi Gerekiyor - Son Dakika

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