EURO 2024: İspanya, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

EURO 2024: İspanya, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti

Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu'nda İspanya, Hırvatistan'ı 3-0 yenerek galibiyetle başladı. Alvaro Morata, Fabian Ruiz ve Dani Carvajal'ın attığı gollerle İspanya, maçı 3-0 kazandı.

15.06.2024 20:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu'nda İspanya, ilk maçında Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti.

Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ilk haftasında B Grubu'nda İspanya ile Hırvatistan, Berlin Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İngiliz hakem Michael Oliver'in düdük çaldığı maçta İspanya 29. dakikada Alvaro Morata'nın golüyle 1-0 öne geçti. 32. dakikada Pedri'nin pasında Fabian Ruiz topu ağlara göndererek farkı 2'ye çıkardı. 45+2. dakikada Dani Carvajal'ın fileleri havalandırmasıyla İspanya soyunma odasına 3-0 önde girdi. 80. dakikada Hırvatistan penaltı kazandı. Petkovic'in şutunda kaleci Simon penaltıyı kurtardı, dönen topu yine Petkovic ağlara gönderdi. Ancak kural ihlali nedeniyle hakem golü iptal etti. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca mücadele İspanya'nın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Alvaro Morata, Hırvatistan, İspanya, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor EURO 2024: İspanya, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Diyanet’le ilgili bomba iddia S. Arabistan’a şikayet edilen hacı adayları gözaltına alındı Diyanet'le ilgili bomba iddia! S. Arabistan'a şikayet edilen hacı adayları gözaltına alındı
20:50 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan şahsın ifadesinden yeni detaylar: Bomba süsü verilmiş düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ifadesinden yeni detaylar: Bomba süsü verilmiş düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu
16:25 MHP’li Büyükataman: Normalleşme tiyatrosunun MHP’ye ve devlete operasyon olduğu açığa çıktı MHP'li Büyükataman: Normalleşme tiyatrosunun MHP'ye ve devlete operasyon olduğu açığa çıktı
15:59 Refah’ta Hamas’tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü Refah'ta Hamas'tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü
15:09 Düzce, Sakarya ve Sinop’ta denize girişler yasaklandı Düzce, Sakarya ve Sinop'ta denize girişler yasaklandı
21:17 Arda Güler yolu gösterdi Bir Türk daha Real Madrid’e gidiyor Arda Güler yolu gösterdi! Bir Türk daha Real Madrid'e gidiyor
19:57 Tatilciler yollara düştü İstanbul trafiği kilitlendi Tatilciler yollara düştü! İstanbul trafiği kilitlendi
19:38 15 bin Lazio taraftarı, kulüp başkanı Claudio Lotito’nun ölmesi için dua etti 15 bin Lazio taraftarı, kulüp başkanı Claudio Lotito'nun ölmesi için dua etti
19:20 Samsun’da eski CHP’li başkan, ağzını bozmamak için kendini zor tuttu: Yalancının... Samsun'da eski CHP'li başkan, ağzını bozmamak için kendini zor tuttu: Yalancının...
18:29 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Çin’e 3-2 yenildi Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Çin'e 3-2 yenildi
18:27 Dilan Polat, avukatıyla yollarını ayırdı Dilan Polat, avukatıyla yollarını ayırdı
18:21 Sağlık Bakanı’ndan kurban etiyle ilgili kalp ve kolesterol hastalarına kritik uyarı Sağlık Bakanı'ndan kurban etiyle ilgili kalp ve kolesterol hastalarına kritik uyarı
17:59 Önce özel okul, ardından Küba İşte Eylem Tok ve oğlunun ABD sonrası planı Önce özel okul, ardından Küba! İşte Eylem Tok ve oğlunun ABD sonrası planı
17:46 THY uçağında video çeken ’’Baruthane Pilavcısı’’nın başı yandı THY uçağında video çeken ''Baruthane Pilavcısı''nın başı yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 22:39:57. #1.11#
SON DAKİKA: EURO 2024: İspanya, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement