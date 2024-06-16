EURO 2024: Slovenya ile Danimarka 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
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EURO 2024: Slovenya ile Danimarka 1-1 Berabere Kaldı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ilk maçında Slovenya ile Danimarka 1-1 berabere kaldı. Danimarka'nın golünü Eriksen atarken, Slovenya'nın golünü Janza kaydetti.

16.06.2024 21:07
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Stat: Stuttgart Arena

Hakemler: Sandro Scharer, Stephane de Almeida, Bekim Zogaj (İsviçre)

Slovenya: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza, Stojanovic (Dk. 67 Verbic), Cerin, Elsnik (Dk. 75 Stankovic), Mlakar (Dk. 76 Celar), Sporar (Dk. 90+5 Brekalo), Sesko (Dk. 90+5 Kurtic)

Danimarka: Schmeichel, Christensen, Andersen, Vestergaard, Bah, Hjulmand (Dk. 89 Delaney), Hojbjerg (Dk. 83 Norgaard), Kristiansen (Dk. 79 Maehle), Eriksen, Wind (Dk. 83 Dolberg), Hojlund (Dk. 83 Poulsen)

Goller: Dk. 17 Eriksen (Danimarka), Dk. 77 Janza (Slovenya)

Sarı kartlar: Dk. 49 Hjulmand (Danimarka), Dk. 53 Stojanovic, Dk. 85 Celar (Slovenya)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ilk maçında Slovenya ile Danimarka 1-1 berabere kaldı.

16. dakikada Sesko'nun yaklaşık 25 metreden çıkardığı sert şutta, top az farkla yandan auta gitti.

17. dakikada Danimarka öne geçti. Sağdan hızlı kullanılan taç atışında ceza sahası içi sağ çaprazdaki Wind, meşin yuvarlağı topukla Eriksen'e aktardı. Topu göğsüyle önüne aldığı anda kaleciyle karşı karşıya kalan Eriksen, meşin yuvarlağı yerden bir vuruşla uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 0-1

Maçın ilk yarısını Danimarka önde tamamladı.

54. dakikada sol kanatta kazanılan faulü kullanan Eriksen'in ceza sahasına ortaladığı topa savunmadaki Drkusic müdahale etti. Kaleye yönelen meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

76. dakikada Sesko'nun ceza yayı gerisinden şutunda, top yan direkten döndü.

77. dakikada Slovenya beraberliği yakaladı. Sağdan kullanılan kornerde savunmanın müdahale ettiği top ters kanada açıldı. Ceza sahası ön çizgisi gerisinde, sol çapraza düşen topa Janza gelişine vurdu. Savunmadaki Hjulmand'a çarpan meşin yuvarlak kaleci Schmeichel'ı yanıltarak ağlara gitti: 1-1

Kalan dakikalarda eşitlik bozulmadı ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Kaynak: AA

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