EURO 2024\'te çılgın maç! Hırvatistan ve Arnavutluk 2-2 berabere Kaldı

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Avrupa Şampiyonası B Grubu ikinci hafta ilk maçında Arnavutluk ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Hırvatistan, Volkspark Stadı'nda oynanan maçta Arnavutluk ile 2-2 berabere kaldı.

ARNAVUTLUK İLK YARIYI KAZANDI

11. dakikada sol kanattan topla gelen Mitaj çalımını atıp rakibini geçtikten sonra oyunun yönünü ters kanata çevirdi. Sağ kanatta topla buluşan Jasir Asani önünü boşalttı ve ortasını açtı. Penaltı noktasında topa iyi yükselen Qazim Laçi düzgün bir kafa vuruşuyla Arnavutluk'u 1-0 öne geçirdi.

LIVAKOVIC KURTARDI

31. dakikada kendi yarı sahasında topu kazanan Ramadani topla birlikte çık hızlı çıktı ve pasını Bajrami'ye verdi. Orta alandan hızlı gelen Bajrami çalımını attıktan sonra pasını Asani'ye verdi ancak Asani'nin ceza sahası içindeki sert vuruşunu Livakovic çıkardı. Arnavutluk kazandığı toplarla hızlı kontra ataklara çıksa da çoğu pozisyonda Dominik Livakovic gole izin vermedi.

HIRVATİSTAN 2 DAKİKADA 2 GOL ATTI

İkinci yarıya değişikliklerle başlayan Hırvatistan oyunun kontrolünü iyice eline aldı ve ataklarını sıklaştırdı. 74. dakikada orta alandan topla gelen Luka Modric ceza sahasına girerken pasını Ante Budumir'e verdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Budumir tekte topu Andrej Kramaric'e verdi. Gelen pası güzel şekilde kontrol eden Kramaric topu ağlarla buluşturarak skoru eşitledi. Gol sonrasında bir anda ivme kazanan Hırvatistan, 76. dakikada öne geçti. Sol kanatta ceza sahasına giren Ante Budumir son çizgiye inip altı pasta boşta kalan Luka Susic'e pasını verdi. Susic'in sert şutu savunmadan geri dönse de Klaus Gjasula'ya çarpan top ağlara gitti ve Hırvatistan, 2 dakikada geri döndü.

HIRVATİSTAN 90+5'DE YIKILDI

90+5. dakikada sol kanattan hızlı çıkan Mitaj ceza sahasını girdi ve ortasını açtı. Penaltı noktasında boş kalan Klaus Gjasula düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru tekrardan eşitledi. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve puanlar paylaşıldı.