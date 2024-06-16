EURO 2024'te Sırbistan ve İngiltere Taraftarları Coşkuyla Maça Hazır - Son Dakika
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EURO 2024'te Sırbistan ve İngiltere Taraftarları Coşkuyla Maça Hazır

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Sırbistan ile İngiltere arasında oynanacak maç öncesi taraftarlar büyük coşku yaşadı. İngiliz ve Sırp taraftar grupları, tezahüratlar eşliğinde stada akın etti. Renkli görüntülerin oluştuğu karşılaşma, hem basın hem de taraftarların büyük ilgisini çekti. Sırbistan ile İngiltere arasındaki maç, EURO 2024 C Grubu'nda bugün TSİ 22.00'de Arena AufSchalke'de oynanacak.

16.06.2024 20:29
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Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Sırbistan ile İngiltere arasında oynanacak maç öncesi taraftarlar büyük coşku yaşadı.

Bir ay sürecek Avrupa'nın en büyük futbol festivali için farklı ülkelerden gelen futbolseverler, turnuvaya büyük ilgi gösteriyor.

Maçtan önce toplanarak bir araya gelen İngiliz ve Sırp taraftar grupları, tezahüratlar eşliğinde stada akın etti.

İki ülkenin taraftarlarının yanı sıra bu ülkeleri destekleyen futbolseverler de alanda gözlemlendi.

Hem basın hem de taraftarların büyük ilgi gösterdiği karşılaşma öncesinde renkli görüntüler oluştu.

EURO 2024 C Grubu'nda Sırbistan ile İngiltere, bugün TSİ 22.00'de Arena AufSchalke'de karşılaşacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: EURO 2024'te Sırbistan ve İngiltere Taraftarları Coşkuyla Maça Hazır - Son Dakika
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