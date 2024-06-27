EURO 2024'te Taraftarlar Coşkuyla Karşıladı - Son Dakika
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EURO 2024'te Taraftarlar Coşkuyla Karşıladı

EURO 2024\'te Taraftarlar Coşkuyla Karşıladı

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) grup maçları tamamlanırken, taraftarlar renkli görüntüler oluşturarak büyük bir coşku yaşadı. Ülkenin 10 şehrinde düzenlenen organizasyonda, taraftarlar kentlerin önemli meydanlarında toplanarak ilgi çeken kıyafetler giydi, ülkelerine özgü müzik yaptı, meşaleler yaktı ve tezahüratlar yaptı. Ayrıca fan zone'larda çeşitli etkinliklerle eğlenceli vakit geçiren taraftarlar, turnuvaya renk katan yürüyüş organizasyonlarına da katıldı.

27.06.2024 12:35
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Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) grup maçları tamamlanırken, geride kalan 13 günlük sürede futbolseverler büyük bir coşku yaşadı.

Ülkenin 10 şehrinde düzenlenen organizasyonda, açılış maçının yapıldığı 14 Haziran'dan bu yana, taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu.

Maçların öncesinde kentlerin önemli meydanlarında toplanan, ilgi çeken kıyafetler giyen, ülkelerine özgü müzik yapan, meşaleler yakan, tezahüratlar yapan taraftarlar futbol heyecanını doyasıya yaşadı.

Taraftarlar, kendileri için oluşturulan fan zone'larda çeşitli etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi.

A Milli Futbol Takımı'nın maçları öncesi düzenlenen yürüyüşlerin yanı sıra birçok ülkenin taraftarlarının yaptığı yürüyüş organizasyonları da turnuvaya ayrıca renk kattı.

Kaynak: AA

Almanya, Futbol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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