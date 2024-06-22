- EURO 2024: Türkiye: 0 - Portekiz: 2 (İlk yarı)
DORTMUND - 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Portekiz ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Portekiz'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Abdülkerim'in gönderdiği uzun pasta sağ kanatta topu önüne alan Zeki Çelik ceza sahasına ortasını yaptı. Kale önünde Barış Alper'i geçen meşin yuvarlağa arka direkteki Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda savunma araya girdi.
8. dakikada Cancelo'nun ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Ronaldo'nun kafa vuruşu yandan auta gitti.
21. dakikada Leao'nun pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkarak ceza sahasına hareketlenen Nuno Mendes'in yerden ortasında savunmada Abdülkerim'in topuğundan seken top geriye doğru açıldı. Meşin yuvarlağı penaltı noktası yakınlarında önünde bulan Bernardo Silva'nın sağ çaprazdan gelişine çektiği şut filelerle buluştu. 0-1
28. dakikada Cancelo'dan gelen topu ceza sahası dışı sol çaprazında kontrol eden Samet Akaydin, kaleye dönmek istedi. Kaleci Altay ile arasında yaşanan anlaşmazlık sonucu Samet'in gönderdiği meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
31. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun çalımlarla ceza sahasına girip çapraz pozisyondan yakın köşeye yerden çektiği sert şutu kaleci Costa kornere çeldi.
Stat: BVB Dortmund
Hakemler: Felix Zwayer, Stefan Lupp, Marco Achmüller
Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz
Yedekler: Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Arda Güler, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Kenan Yıldız, Semih Kılıçsoy, Bertuğ Yıldırım
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Portekiz: Diogo Costa, Joao Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes, Joao Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, Cristiano Ronaldo
Yedekler: Rui Patrcio, Jose Sa, Nelson Semedo, Dalot, Gonçalo Ramos, Joao Felix, Danilo, Gonçalo Inacio, Joao Neves, Matheus Nunes, Rben Neves, Diogo Jota, Antnio Silva, Pedro Neto, Francisco Conceiçao
Teknik Direktör: Roberto Martinez
Goller: Bernardo Silva (dk. 21) (Türkiye), Samet Akaydin (dk. 28 k.
Son Dakika › Spor › EURO 2024: Türkiye: 0 - Portekiz: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?