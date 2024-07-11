EURO 2024 Yarı Finalinde Taraftarlar Arasında Kavga Çıktı - Son Dakika
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Spor

EURO 2024 Yarı Finalinde Taraftarlar Arasında Kavga Çıktı

İngiltere'nin Hollanda'yı 2-1 mağlup ederek finale yükseldiği EURO 2024 yarı final maçını izleyen taraftarlar arasında Dortmund'da kavga çıktı. İngiliz ve Hollandalı taraftarlar arasında yaşanan gerginlik, İngiltere'nin uzatma dakikalarında attığı gol sonrası daha da arttı. Yumruk ve tekmelerin atıldığı kavga, müdahaleler ve güvenlik güçlerinin gelmesiyle sona erdi.

11.07.2024 01:05
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı finalinde İngiltere'nin, Hollanda'yı 2-1 mağlup ederek finale yükseldiği karşılaşmayı, Dortmund'da kurulan taraftar alanında izleyenler arasında kavga çıktı.

İngiltere'nin uzatma dakikalarında Ollie Watkins ile bulduğu golden sonra İngiliz ve Hollandalı taraftarlar kavga etti. Az sayıdaki İngiliz taraftarın gol sevinci sırasında, Hollandalı taraftarlarla arasında gerginlik yaşandı. Yumruk ve tekmelerin atıldığı kavga bir süre devam etti.

Araya girenlerin müdahalesi ve güvenlik güçlerinin gelmesiyle kavga sona erdi.

Kaynak: AA

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