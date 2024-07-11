EURO 2024 Yarı Finalinde Taraftarlar Arasında Kavga Çıktı

Spor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı finalinde İngiltere'nin, Hollanda'yı 2-1 mağlup ederek finale yükseldiği karşılaşmayı, Dortmund'da kurulan taraftar alanında izleyenler arasında kavga çıktı.

İngiltere'nin uzatma dakikalarında Ollie Watkins ile bulduğu golden sonra İngiliz ve Hollandalı taraftarlar kavga etti. Az sayıdaki İngiliz taraftarın gol sevinci sırasında, Hollandalı taraftarlarla arasında gerginlik yaşandı. Yumruk ve tekmelerin atıldığı kavga bir süre devam etti.

Araya girenlerin müdahalesi ve güvenlik güçlerinin gelmesiyle kavga sona erdi.