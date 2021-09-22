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Euro League Women Ön Eleme - Son Dakika

Euro League Women Ön Eleme

22.09.2021 09:08
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Bellona Kayseri Basketbol, FIBA Euro League Women ön eleme ilk maçında Macaristan ekibi KSC Szeskzard takımına 80-70 mağlup oldu.

Bellona Kayseri Basketbol, FIBA Euro League Women ön eleme ilk maçında Macaristan ekibi KSC Szeskzard takımına 80-70 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar ikinci maçında yarın Sepsi ile karşılaşacak.

Salon: Sfantu Gheorghe Sepsi Arena

Hakemler: Cavara Mila xx, Salins Gatis xx, Jevtovic Vladimir xx

Bellona Kayseri Basketbol: Renata Brezinova x 2, Zeynep Öykü Kalbisağde xx 8, Japreece Dean xxx 17, Melike Tuğba Oral xx 10, Egle Sventraite xx 8, Brooque Williams xx 12, Derin Yaya x 5, Farhiya Abdi xx 8, Gizem Tüzün x,

KSC Szekszard: Zala Friskovec xx 9, Cyesha Goree xxx 18, Sara Krnjic xx 9, Melina Miklos x 4, Leslie Deann Vorpahl x 6 Agnes Studer xx 9, Livia Gereben, Reka Manyoky x 2, Reka Balint x, Nikolina Milic xxx 23

Periyotlar:

1.Periyot: 15-19 (KSC Szekszard lehine)

2.Periyot: 31-38 (KSC Szekszard lehine)

3.Periyot: 52-61 (KSC Szekszard lehine) - KAYSERİ

Euro League Women Ön Eleme
Euro League Women Ön Eleme
Euro League Women Ön Eleme

basketbol, Bellona, Kayseri, Euro, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Euro League Women Ön Eleme - Son Dakika Spor


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