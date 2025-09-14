EuroBasket 2025'te Gümüş Madalya

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile oynadığı karşılaşmanın heyecanı, Basketbol Gelişim Merkezi'nde (BGM) yaşandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu ile basketbol milli takımlar ana sponsoru Türkiye Sigorta'nın iş birliğinde düzenlenen etkinlikte basketbolseverler, final maçını BGM'de kurulan dev ekranda izledi.

Organizasyonda ay-yıldızlı taraftarlara yiyecek ile içecek ikramları yapılırken, final heyecanı son saniyeye kadar yaşandı.

A Milli Takım'ın kaydettiği her sayıda vatandaşlar mutluluk yaşarken, karşılaşmanın bitimiyle coşku yerini üzüntüye bıraktı.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya 88-83 mağlup olan Türkiye, ikinci olarak gümüş madalya elde etti.