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Eurocup Women: Paok: 58 Elazığ İl Özel İdare: 62 - Son Dakika

Eurocup Women: Paok: 58 Elazığ İl Özel İdare: 62

28.09.2021 21:42
Eurocup Women: Paok: 58 Elazığ İl Özel İdare: 62, System.String[]

Eurocup Women B Grubu'nda yer alacak takımın belirleneceği ön eleme maçlarının ilkinde Elazığ İl Özel İdare, Paok'u 4 sayı farkla yendi ve rövanş öncesi avantaj yakaladı.

Eurocup Women B Grubu'nda yer alacak takımın belirleneceği ön eleme maçlarının ilkinde Elazığ İl Özel İdare, Paok'u 4 sayı farkla yendi ve rövanş öncesi avantaj yakaladı.

Eurocup Women eleme maçında Elazığ İl Özel İdare, Yunanistan ekibi Paok'u 62-58 mağlup etti. FIBA'nın aldığı karar doğrultusunda Yunanistan'da oynanması gereken ancak Elazığ'da oynatılması kararlaştırılan maçların ilkinde gülen taraf Türkiye oldu.

Çimentaş Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan Elazığ İl Özel İdare, ilk periyodu 23-13, devreyi de 47-23 önde tamamladı. Üçüncü periyotta toparlanan Paok farkı 9 sayıya kadar indirdi ve son çeyrek öncesi ümitlendi. Mücadelenin son periyodu nefesleri keserken, Elazığ İl Özel İdare savunmada hata yapmadı ve parkeden 62-58 galip ayrılarak rövanş öncesi avantaj yakaladı. Elazığ ekibinde Kolby Morgan kaydettiği 20 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Yunan ekibinde Lapresha Stanley ve Zafeirenia Karfatli'nin 16'şar sayıları mağlubiyeti önleyemedi.

Rövanş maçı 30 Eylül Perşembe günü yine Elazığ'da oynanacak. - ELAZIĞ

Eurocup Women: Paok: 58 Elazığ İl Özel İdare: 62
Eurocup Women: Paok: 58 Elazığ İl Özel İdare: 62
Eurocup Women: Paok: 58 Elazığ İl Özel İdare: 62
Eurocup Women: Paok: 58 Elazığ İl Özel İdare: 62
Eurocup Women: Paok: 58 Elazığ İl Özel İdare: 62
Eurocup Women: Paok: 58 Elazığ İl Özel İdare: 62
Eurocup Women: Paok: 58 Elazığ İl Özel İdare: 62
Eurocup Women: Paok: 58 Elazığ İl Özel İdare: 62
Eurocup Women: Paok: 58 Elazığ İl Özel İdare: 62
Eurocup Women: Paok: 58 Elazığ İl Özel İdare: 62
Eurocup Women: Paok: 58 Elazığ İl Özel İdare: 62
Eurocup Women: Paok: 58 Elazığ İl Özel İdare: 62
Eurocup Women: Paok: 58 Elazığ İl Özel İdare: 62

Yunanistan, Türkiye, Elazığ, Paok, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eurocup Women: Paok: 58 Elazığ İl Özel İdare: 62 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Eurocup Women: Paok: 58 Elazığ İl Özel İdare: 62 - Son Dakika
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