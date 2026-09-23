Euroleague'de 2026-2027 sezonu yarın başlıyor, ilk hafta 3 Türk takımı oynayacak

Euroleague'de 2026-2027 sezonu yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Euroleague'de yeni sezon heyecanı yarın ve cuma günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Tek grupta toplam 20 takımın mücadele edeceği ligde Türkiye'yi A. Efes, Fenerbahçe ve Beşiktaş temsil edecek. Son olarak 2018-2019 sezonunda Türkiye'den 3 takım, Euroleague'de yer aldı.

Eurolaegue'de normal sezon yarın başlayacak ve 16 Nisan Nisan Cuma günü sona erecek. Play-In maçları 20 ve 23 Nisan tarihlerinde yapılacak. Play-off'lar da 27 Nisan ile 12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Final-Four organizasyonu ise 28-30 Mayıs'ta düzenlenecek.

Normal sezonun ardından ilk 6 sırada yer alan takımlar doğrudan play-off'lara çıkacak. İlk 6 sıradan sonraki 4 ekip ise Play-In oynayacak.

Kupa, Türkiye'ye 4 kez geldi

Euroleague tarihinde bugüne kadar Türkiye'den iki takım şampiyonluğa ulaştı. A. Efes, 2021'de Almanya'da ve 2022 yılında da Sırbistan olmak üzere üst üste şampiyonluklar yaşadı. Fenerbahçe ise 2017 yılında İstanbul'da ilk şampiyonluğunu alırken, 2025 yılında da Abu Dabi'de kazandı.

En çok İspanya ve Türkiye'den

Bu sezon 10 ülkeden takımlar mücadele edecek. Ligde Türkiye'den Efes, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın dışında turnuvada, İspanya'dan Real Madrid, Barcelona, Baskonia ve Valencia Basket, Fransa'dan Asvel Lyon-Villeurbanne ve Paris Basketball, Yunanistan'dan Olympiakos ve Panathinaikos, Almanya'dan Bayern Munih, Sırbistan'dan Kızılyıldız ve Partizan, İtalya'dan Olimpia Milano ve Virtus Bologna, Litvanya'dan Zalgiris Kaunas, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Dubai Basketball, İsrail'den Maccabi Tel Aviv ve Hapoel Tel Aviv yer alacak.

Kupa tarihçesi

FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adı altında 1958 yılında ilk kez düzenlenen kupa, 1991'de FIBA Avrupa Ligi adı ismiyle oynandı. Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle 2000-2001 sezonunda iki ayrı kupa olarak Suproleague ve Euroleague adıyla oynandı. Daha sonra 2001-2002 sezonundan itibaren Euroeleague yönetimi tarafından tek kupa olarak düzenlenmeye başlandı.

Son şampiyon Olympiakos

Euroleague'de geçtiğimiz sezonu Yunan temsilcisi Olympiakos şampiyon olarak tamamladı. Yunanistan'da düzenlenen Final-Four finalinde İspanyol ekibi Real Madrid'i 92-85'lik skorla mağlup eden Olympiakos şampiyon oldu.

En çok kazanan Real Madrid

Çeşitli isimlerle devam eden organizasyonda 22 farklı takım bu sevinci yaşadı. Turnuvanın ilk şampiyonu ASK Riga olurken, İspanyol ekibi Real Madrid ise 11 kez ile en çok şampiyonluk elde eden takım konumunda bulunuyor. Madrid, ilk kupasını 1964 yılında aldıktan sonra diğer şampiyonluklarını 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018 ve 2023 yıllarında elde etti. Madrid'i, Rus ekibi CSKA Moskova 8 şampiyonlukla takip ederken, Yunanistan'dan Panathinaikos'un da 7 şampiyonluğu var.

En başarılı başantrenör Zeljko Obradovic

Panathinaikos Başantrenörü Zeljko Obradovic, Euroleague tarihinde en çok kupayı kazanan antrenör olarak dikkat çekiyor. Sırp çalıştırıcı, kariyerinde bu zamana kadar 9 şampiyonluk yaşadı. 2017 yılında Fenerbahçe'yi de şampiyon yapan Obradovic, ilk şampiyonluğunu ise 1992 yılında Partizan ile kazandı. Deneyimli antrenör, 5 kez Panathinaikos ile, 1'er kez de Joventut Badalona ve Real Madrid ile kupayı aldı. Zeljko Obradovic'in ardından Ettore Messina'nın 4, Türk Başantrenör Ergin Ataman'ın da 3 şampiyonluğu bulunuyor.

Euroleague'de ilk hafta programı şöyle:

Yarın

19.00 Dubai Basketball - Real Madrid

20.00 Hapoel Tel Aviv - Bayern Münih

21.00 Kızılyıldız - Zalgiris Kaunas

21.15 Panathinaikos - Paris Basketball

21.30 Baskonia Vitoria-Gasteiz - Olympiakos

21.30 Barcelona - A. Efes

21.45 Asvel - Maccabi Tel Aviv

25 Eylül Cuma

20.00 Beşiktaş - Valencia Basket

20.45 Fenerbahçe - Virtus Bologna

21.45 Partizan - Olimpia Milano