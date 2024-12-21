Euroleague'de İlk Yarının Lideri Paris Basketball - Son Dakika
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Euroleague'de İlk Yarının Lideri Paris Basketball

Euroleague\'de İlk Yarının Lideri Paris Basketball

THY Euroleague'de ilk yarı sona erdi, Paris Basketball 11 galibiyetle lider oldu.

21.12.2024 12:57
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THY Euroleague'de 17. hafta maçlarıyla ilk yarı sona erdi. Bu sezon ilk kez yer alan Paris Basketball ilk yarıyı lider tamamladı.

THY Euroleague'de çift maç haftası tamamlanırken, 16 ve 17. hafta müsabakaları oynandı. Bu haftaki maçlarla ilk devre de sona erdi. A. Efes, Kızılyıldız'ı 89-67 ve Partizan'ı da 86-77 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Fenerbahçe Beko ise Barcelona'ya deplasmanda 90-63 kaybederken, Paris Basketball ile oynayacağı mücadele Fransız takımındaki salgın hastalık ve yeteri kadar oyuncu olmadığından dolayı ertelendi.

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ise Olimpia Milano'yu 103-74, Baskonia'yı da 104-69'luk skorlarla yendi.

Paris Basketball lider tamamladı

Euroleague'de ilk yarıyı bir maçı eksik olan Paris Basketball 11 galibiyetle lider tamamlarken, onu aynı galibiyet sayısı olan Monaco, Olympiakos ve Bayern Münih takip etti. Ligde 10 galibiyet ve maç eksiği olan Fenerbahçe 5., yine 10 galibiyeti bulunan Efes ise 7. sırada yer aldı. Geride kalan 17 maçta 3 galibiyet elde eden ALBA Berlin ise son sırada bulunuyor.

Euroleague'de 17. haftanın sonuçları şöyle:

Panathinaikos: 104 - Baskonia: 69

Real Madrid: 94 - Monaco: 72

A. Efes: 86 - Partizan: 77

Zalgiris Kaunas: 72 - ASVEL: 78

Virtus Bologna: 86 - Barcelona: 81

Olympiakos: 90 - ALBA Berlin: 85

Kızılyıldız: 81 - Maccabi Tel Aviv: 73

Olimpia Milano: 78 - Bayern Münih: 79 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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