Fenerbahçeli taraftarlar Ekrem İmamoğlu'nu ayakta alkışladı - Son Dakika
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Fenerbahçeli taraftarlar Ekrem İmamoğlu'nu ayakta alkışladı

23.12.2022 00:21

EuroLeague'de Partizan'la karşılaşan Fenerbahçe'ye destek için Ülker Arena'ya giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, Sarı-Lacivertli taraftarlar ayakta alkışladı.

EuroLeague'in 15. haftasında Fenerbahçe Beko, eski hocası Obradovic'in yönettiği Partizan'a 73-72 mağlup oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Beko'ya destek olmak için Ülker Arena'ya gitti.

ALKIŞLI DESTEK

Salona girişinden sonra anons edilen Ekrem İmamoğlu'nu taraftarlar ayakta alkışladı. İmamoğlu da alkışlarla karşılık verdi.

Fenerbahçeli taraftarlar Ekrem İmamoğlu'nu ayakta alkışladı

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan taraftarlara teşekkür etti. İmamoğlu yaptığı paylaşımda, "Güzel takım, güzel taraftar. Turkish Airlines EuroLeague'de Fenerbahçe Basketbol Takımı'na Partizan karşısında başarılar, ilgisi ve sevgisi için de taraftarlara teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçeli taraftarlar Ekrem İmamoğlu'nu ayakta alkışladı - Son Dakika


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