EuroLeague\'de tarihi değişiklik resmen açıklandı

Avrupa basketbolunun zirvesi olan THY EuroLeague'de beklenen tarihi değişiklik açıklandı.

İLK KEZ 20 TAKIMLA OYNANACAK

THY EuroLeague'den yapılan açıklamaya göre, turnuva gelecek sezon ilk kez 20 takımla gerçekleştirilecek. EuroLeague'in açıklamasında, "Tarihte ilk kez 20 takım EuroLeague'de zafer için mücadele edecek. Avrupa basketbolunda heyecan verici yeni bir dönem başlıyor." denildi.

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI KALDIRILDI

Türkiye'den Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, mücadele edeceği EuroLeague'de bir değişiklik daha resmen duyuruldu. Yapılan açıklamada, 2025-26 sezonundan itibaren Final Four'da üçüncülük maçının kaldırıldığını açıklandı.

İşte EuroLeague'de gelecek sezon mücadele edecek takımlar:

Anadolu Efes, AS Monaco, Baskonia Vitoria-Gasteiz, Kızılyıldız, Dubai Basketbol, ??EA7 Emporio Armani Milan, Barcelona, ??Bayern Münih, Fenerbahçe Beko, Hapoel IBI Tel Aviv, LDLC ASVEL Villeurbanne, Maccabi Playtika, Olympiacos Piraeus, Panathinaikos AKTOR, Paris Basketbol, ??Partizan Mozzart, Real Madrid, Valencia Basket, Virtus Segafredo Bologna, Zalgiris Kaunas.