Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Beko\'da ilk ayrılık

THY EuroLeague'de şampiyon olan Fenerbahçe Beko'da sezonun ilk ayrılığı gerçekleşmeye çok yakın. NBA'de birçok takımın ilgisini sürdürdüğü Marko Guduric, Avrupa'da kalıyor.
İtalyan basınında yer alan habere göre; EuroLeague'de geride kalan sezonda en fazla para harcayan üçüncü kulüp olan Olimpia Milano, Marko Guduric'e 2.7 milyon Euro'dan 3 yıllık maaş teklifi yaptı. Haberde, görüşmelerde sıcak bir gelişmenin yaşandığı ve Sırp yıldızın bu teklifi kabul ettiği aktarıldı.
Öte yandan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius da Instagram'da Marko Guduric'in Olimpia Milano ile anlaştı paylaşımını beğendi.
2017'de Kızılyıldız'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve2019/20 sezonundaki Memphis Grizzlies dönemi hariç Sarı-lacivertli formayı giyen Guduric, bu sezonki EuroLeague şampiyonluğunda da başrollerden biri olmuştu.
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