Europe Cup 2026-2027 Takımları Açıklandı

FIBA Avrupa Kupası (Europe Cup) 2026-2027 sezonunda mücadele edecek takımlar açıklandı. Türkiye'den Esenler Erokspor, normal sezonda yer alacak.

Yeni sezonda toplam 30 takım doğrudan Europe Cup'a kayıt yaptırırken Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) elemelerinde mücadele edecek 21 kulüp de normal sezona kalamamaları halinde Europe Cup normal sezonunda yer alacak.

Türkiye'den Yukatel Merkezefendi ve Manisa Basket de bu kapsamda Europe Cup'a katılım tercihi yapan kulüpler arasında bulunuyor. İki temsilcimiz, Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinde turu geçememeleri halinde yoluna Europe Cup'ta devam edecek.

Yeni sezonda 24 kulüp, ulusal şampiyonlukları ya da ülke federasyonlarının kulüp organizasyonları sıralamasındaki konumlarına göre doğrudan normal sezona katılacak. Altı kulüp ise elemelerde mücadele edecek. İki maç üzerinden oynanacak eşleşmelerin kazananları normal sezona yükselme hakkı elde edecek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nden katılım tercihi yapan kulüplerin bu organizasyonda normal sezona kalması halinde Europe Cup'ta ek kontenjanlar açılabilecek. Bu kontenjanlar, Europe Cup elemelerinde kaybeden kulüpler arasından en iyi dereceye sahip takımlarla doldurulacak.

Europe Cup'ta eleme turu ve normal sezon kura çekimleri, 16 Temmuz Perşembe günü Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilecek.

Europe Cup normal sezonunda yer alacak takımlar

Gence BC (Azerbaycan)

Filou Oostende (Belçika)

BC Lokomotiv Plovdiv (Bulgaristan)

KK Split (Hırvatistan)

Keravnos BC (Kıbrıs Rum Kesimi)

Basquet Girona (İspanya)

Bigbank/Kalev (Estonya)

Tartu Ulikool Maks & Moorits (Estonya)

Elan Chalon (Fransa)

SLUC Nancy (Fransa)

VET-CONCEPT Gladiators Trier (Almanya)

Mykonos BC (Yunanistan)

Iraklis BC (Yunanistan)

NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz (Macaristan)

BC Bashkimi (Kosova)

BC Trepca (Kosova)

Valmiera Glass VIA (Letonya)

KK MZT Skopje Aerodrom (Kuzey Makedonya)

Zastal Zielona Gora (Polonya)

King Szczecin (Polonya)

Sporting CP (Portekiz)

SCM U Craiova (Romanya)

Nitra Blue Wings (Slovakya)

Esenler Erokspor (Türkiye)

Europe Cup elemelerinde yer alacak takımlar

Neftchi IK (Azerbaycan)

KK Samobor (Hırvatistan)

Transcom Parnu (Estonya)

KB Peja (Kosova)

CS Dinamo Bucuresti (Romanya)

BC Prievidza (Slovakya)

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nden Europe Cup'a katılım tercihi yapan kulüpler

BC Vienna (Avusturya)

Landau Lions (Azerbaycan)

BC Rilski Sportist (Bulgaristan)

Petrolina AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

BK Opava (Çekya)

Bakken Bears (Danimarka)

Manchester Basketball (Büyük Britanya)

BC Batumi (Gürcistan)

RASTA Vechta (Almanya)

FF Wurzburg (Almanya)

Kolossos Rhodos (Yunanistan)

Promitheas Patras (Yunanistan)

VEF Riga (Letonya)

Dziki Warszawa (Polonya)

SL Benfica (Portekiz)

CSM Oradea (Romanya)

Fribourg Olympic Basket (İsviçre)

Geneva Lions (İsviçre)

Levicki Patrioti (Slovakya)

Yukatel Merkezefendi (Türkiye)

Manisa Basket (Türkiye) - İSTANBUL