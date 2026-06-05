Ev Sahibi Takımların Şampiyonluk Oranı Düşüyor - Son Dakika
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Ev Sahibi Takımların Şampiyonluk Oranı Düşüyor

05.06.2026 11:15
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Dünya Kupası'nda ev sahibi takımlar 22 turnuvada yalnızca 6 kez şampiyon oldu.

Futbolda 23'üncüsü ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nda geride kalan 22 finalin sadece 6'sında ev sahibi takımlar şampiyonluğu kazandı.

Uruguay'da 1930 yılında başlayan Dünya Kupası serüveninde bugüne kadar 22 kez bu organizasyon düzenlendi. Bu 22 kupada ev sahibi ülkeler 6 kez şampiyon oldu, diğerleri ise 16 kez mutlu sona ulaştı.

İlk iki Dünya Kupası'nı ev sahibi ülkeler kazandı, son 6 organizasyonda ise ev sahibi olmayanlar zirveye çıktı.

Kazanan 6 ev sahibi

Dünya Kupası'nın başlamasıyla ev sahibi ülkeler başarılı bir grafik çizdi.

1930'da Uruguay, 1934'te de İtalya, evlerinde düzenlenen turnuvalarda taraftarlarına şampiyonluk sevinci yaşattı.

İngiltere, 1966'da evindeki kupada ilk ve tek şampiyonluğunu aldı, Batı Almanya 1974'te, Arjantin 1978'de, son olarak da Fransa, 1998'de seyircisi önünde şampiyon oldu.

Son 6 turnuvada ev sahipleri kazanamadı

Son 6 Dünya Kupası'nda ev sahibi ülkeler şampiyonluğa ulaşamadı.

Fransa 1998'in ardından 2002 Güney Kore-Japonya'da Brezilya, 2006 Almanya'da İtalya, 2010 Güney Afrika'da İspanya, 2014 Brezilya'da Almanya, 2018 Rusya'da Fransa ve 2022 Katar'da Arjantin kupayı kazandı.

Brezilya ve İsveç evlerindeki finali kaybetti

Dünya Kupası tarihinde evlerinde final oynayıp kaybeden iki ülke milli takımı bulunuyor.

Brezilya 1950'de, İsveç ise 1958'de ülkelerinde yapılan Dünya Kupası'nda final oynamalarına rağmen mutlu sona ulaşamadı.

Brezilya, 1950'de statü gereği beraberliğin bile kendisine yettiği finalde, seyircisi önünde Uruguay'a 2-1 mağlup olup tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşma fırsatını tepti. İsveç ise 1958'deki finalde taraftarının karşısında Brezilya'ya 5-2 gibi farklı bir sonuçla yenilerek ikinci oldu.

Ev sahipleri ve şampiyonlar

Dünya Kupası'nda ev sahipleri, şampiyonlar, finalistler ve sonuçlar şöyle:

Tarih

Ev sahibi

Şampiyon

Finalist

Sonuç

1930

Uruguay

Uruguay

Arjantin

4-2

1934

İtalya

İtalya

Çekoslovakya

2-1 (uzatma)

1938

Fransa

İtalya

Macaristan

4-2

1950

Brezilya

Uruguay

Brezilya

2-1

1954

İsviçre

Batı Almanya

Macaristan

3-2

1958

İsveç

Brezilya

İsveç

5-2

1962

Şili

Brezilya

Çekoslovakya

3-1

1966

İngiltere

İngiltere

Batı Almanya

4-2 (uzatma)

1970

Meksika

Brezilya

İtalya

4-1

1974

Batı Almanya

Batı Almanya

Hollanda

2-1

1978

Arjantin

Arjantin

Hollanda

3-1 (uzatma)

1982

İspanya

İtalya

Batı Almanya

3-1

1986

Meksika

Arjantin

Batı Almanya

3-2

1990

İtalya

Batı Almanya

Arjantin

1-0

1994

ABD

Brezilya

İtalya

0-0 (3-2 penaltı)

1998

Fransa

Fransa

Brezilya

3-0

2002

G.Kore-Japonya

Brezilya

Almanya

2-0

2006

Almanya

İtalya

Fransa

1-1 (5-3 penaltı)

2010

G.Afrika

İspanya

Hollanda

1-0 (uzatma)

2014

Brezilya

Almanya

Arjantin

1-0 (uzatma)

2018

Rusya

Fransa

Hırvatistan

4-2

2022

Katar

Arjantin

Fransa

3-3 (4-2 penaltı)

Ev sahiplerinin performansı

Şampiyon olamayan ve finale çıkamayan ev sahibi ülkelerin Dünya Kupası performansları şöyle:

1938 Fransa: Çeyrek finalde 3-1'lik skorla İtalya'ya elendi.

1954 İsviçre: Çeyrek finalde 7-5'lik skorla Avusturya'ya kaybetti.

1962 Şili: Yugoslavya'yı 1-0 yenerek dünya üçüncüsü oldu

1970 Meksika: Çeyrek finalde 4-1'lik skorla İtalya'ya yenildi.

1982 İspanya: İkinci turda Batı Almanya ve İngiltere'nin bulunduğu grubu son sırada tamamlayıp elendi.

1986 Meksika: Çeyrek finalde penaltılar sonucunda 4-1'le Batı Almanya'ya mağlup oldu.

1990 İtalya: İngiltere'yi 2-1 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

1994 ABD: Son 16 turunda Brezilya'ya 1-0 yenilerek elendi.

2002 Güney Kore-Japonya: Güney Kore, Türkiye'ye 3-2 yenilerek dünya dördüncüsü oldu. Japonya, son 16 turunda Türkiye'ye 1-0 mağlup olarak elendi.

2006 Almanya: Portekiz'i 3-1 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

2010 Güney Afrika: Uruguay, Meksika ve Fransa'nın yer aldığı A Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak elendi. Güney Afrika, ev sahibi olup grup aşamasını geçemeyen ilk ülke olarak dikkati çekti.

2014 Brezilya: Yarı finalde Almanya'ya 7-1 gibi tarihi bir skorla mağlup olan Brezilya, üçüncülük maçında da Hollanda karşısında sahadan 3-0 yenik ayrıldı.

2018 Rusya: Çeyrek finalde Hırvatistan'a penaltılarla 4-3 kaybetti.

2022 Katar: Hollanda, Senegal ve Ekvador'un bulunduğu A Grubu'nda puan alamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ev Sahibi Takımların Şampiyonluk Oranı Düşüyor - Son Dakika

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