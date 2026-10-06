Evans ve Martin WRC'de ilk dünya şampiyonluğunu kazandı, Toyota üç kategoriyi süpürdü

Toyota Gazoo Racing Dünya Ralli Takımı, FIA 2026 Dünya Ralli Şampiyonası'nı (WRC) pilotlar, co-pilotlar ve markalar kategorilerinde şampiyonluk elde ederek tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sezon finali İtalya Sardinya Rallisi'nde Elfyn Evans ve co-pilotu Scott Martin kariyerlerinin ilk dünya şampiyonluğunu kazanırken, Toyota daha önce garantilediği "Markalar Şampiyonluğu"nun ardından üç şampiyonluğun da sahibi oldu.

Sezonun son rallisine takım arkadaşları Sami Pajari ve Oliver Solberg ile dünya şampiyonluğu iddiasıyla başlayan Elfyn Evans, final etabına kadar süren mücadele sonunda zirveye ulaştı. Son yarışta pilotlar klasmanında puan avantajını koruyan Evans, Sardinya'nın kumlu toprak etaplarında şampiyonluğu kazandı.

İtalya Sardinya Rallisi'nde Toyota pilotları Oliver Solberg ve co-pilotu Elliott Edmondson zafere ulaşırken, Sebastien Ogier-Vincent Landais ikilisi ikinci, Sami Pajari-Marko Salminen çifti üçüncü sırayı aldı. Elfyn Evans-Scott Martin ralliyi beşinci, Takamoto Katsuta-Aaron Johnston ise altıncı sırada bitirdi.

Böylece Toyota, rallide ilk üç sırayı ve ilk altı sıranın beşini elde etti. Evans da sezonu 243 puanla lider tamamlayarak, Solberg'in 5 puan önünde WRC şampiyonluğuna ulaştı.

Toyota Gazoo Racing ile 2020'den bu yana mücadele eden Evans, daha önce 6 sezonun 5'inde şampiyonayı ikinci sırada tamamlamıştı. Galli pilot, 2026 sezonunda İsveç ve Japonya rallilerini kazanarak, sezon boyunca gösterdiği istikrarlı performansla bu kez dünya şampiyonluğunu elde etti. Evans aynı zamanda WRC tarihinde dünya şampiyonu olan ilk Galli pilot oldu. Scott Martin ise kariyerinin ilk co-pilotlar dünya şampiyonluğunu kazanarak, bu başarıya ulaşan ilk İngiliz co-pilot oldu.

Son 6 sezonun 5'inde aynı başarı tekrarlandı

Toyota Gazoo Racing böylece son 8 sezonun 7'sinde pilot ve co-pilot şampiyonluğuna ulaşırken, son 6 sezonun 5'inde pilotlar, co-pilotlar ve markalar şampiyonluklarının tamamını kazandı.

Oliver Solberg'in Sardinya zaferiyle Toyota, 2026 sezonunda gerçekleştirilen 13 rallinin 12'sini kazandı. Bu sonuç, aynı zamanda GR Yaris Rally1'in 5 sezonluk "homologasyon" dönemindeki toplam zafer sayısını 48'e çıkardı. Mevcut GR Yaris Rally1, 2027'de yürürlüğe girecek yeni teknik regülasyonlar öncesinde son sezonunu bir kez daha şampiyonluklarla tamamladı.

Markalar Şampiyonluğu'nu bir önceki yarış Şili Rallisi'nde garantileyen Toyota Gazoo Racing Dünya Ralli Takımı, sezonu 662 puanla tamamladı ve ikinci sıradaki rakibine 222 puanlık üstünlük elde etti.

WRC2 kategorisinde de Toyota başarısı devam etti. Roope Korhonen-Anssi Viinikka ikilisi GR Yaris Rally2 ile rakibinin yalnızca 0,7 saniye önünde sezonun ikinci WRC2 zaferini kazanırken, şampiyonayı da ikinci sırada bitirdi.

Açıklamada yarış ardından görüşlerine yer verilen Toyota Gazoo Racing Dünya Ralli Takımı Müdürü Jari-Matti Latvala, sezon boyunca tüm pilotlara şampiyonluk için eşit fırsat vermeye çalıştıklarını belirterek, Evans ve Martin'in uzun yıllardır bu başarı için mücadele ettiğini ve hak ettikleri şampiyonluğa ulaşmalarından büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Evans da şampiyonluğu yalnızca son etapta kazanmadıklarını vurgulayarak, "Bunun arkasında bütün bir sezonun emeği var. Pek çok kez çok yaklaştıktan sonra sonunda başarmak, büyük bir rahatlama ve gurur." değerlendirmesinde bulundu.