İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2 puan silme cezası aldı.
Premier Lig'den yapılan açıklamada, Everton'a 2022-2023 sezonunda finansal kuralları ihlal etmesi nedeniyle söz konusu cezanın verildiği belirtildi.
Ceza öncesinde ligde 29 puanla 15. sırada yer alan Everton, 27 puanla 16. sıraya geriledi.
Everton'a 2023'ün kasım ayında da 10 puan silme cezası verilmiş, kulübün itirazı sonrası ceza 6 puana düşürülmüştü.
Son Dakika › Spor › Everton'a Finansal İhlal Cezası: 2 Puan Silme - Son Dakika
Fenerbahçe Kulübü, tatil edilen Süper Kupa maçı ve son dönemde yaşananlara dair dünya kamuoyuna yönelik açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulüp, adaletsizliklere karşı dik duracaklarını vurguladı ve Türk futbolunda yaşanan hukuksuzluklara karşı mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.
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