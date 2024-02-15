Evin Demirhan Yavuz, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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Evin Demirhan Yavuz, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Evin Demirhan Yavuz, Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda gümüş madalya kazandı

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda mücadele eden Evin Demirhan Yavuz, finalde Azerbaycanlı Mariya Stadnik'e tuşla mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Yavuz, çeyrek finalde Rumen Ana Maria Pirvu'yu tuşla mağlup ederek yarı finale yükseldi ve burada Bulgar Miglena Georgieva Selishka'yı 4-3 yenerek finale çıktı. Ancak finalde Stadnik karşısında başarılı olamayan milli güreşçi, turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

15.02.2024 20:41  Güncelleme: 20:42
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Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, finalde Azerbaycanlı Mariya Stadnik'e tuşla mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ilk turunu maç yapmadan geçen Evin Demirhan Yavuz, çeyrek finalde Rumen Ana Maria Pirvu'yu 4-2 öndeyken tuşla mağlup etti. Yarı finalde ise Bulgar Miglena Georgieva Selishka'yı 4-3'le geçen Yavuz, finale adını yazdırdı. Finalde Azerbaycanlı Maria Stadnik ile karşılaşan Evin Demirhan Yavuz, rakibi karşısında etkili olamadı ve tuşla mağlup oldu. Milli güreşçi böylece şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı. - BÜKREŞ

Kaynak: İHA

Evin Demirhan, Romanya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Evin Demirhan Yavuz, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı - Son Dakika

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