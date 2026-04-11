Evinden tomarla parası çalınan Skriniar polise ifade verdi
Evinden tomarla parası çalınan Skriniar polise ifade verdi

11.04.2026 15:53
Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısı Milan Skriniar, Beykoz'daki evini taşırken komodinindeki yaklaşık 37 bin doların çalındığını belirterek polise ifade verdi.

Fenerbahçe’nin Slovak yıldızı ve takım kaptanı Milan Skriniar evini taşıdığı sırada komodin içindeki yaklaşık 37 bin dolarının çalındığını belirterek polise ihbarda bulundu. 

MILAN SKRINIAR'IN EVİ SOYULDU 

Olay, 9 Mart'ta Beykoz'da bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Milan Skriniar evini taşımak için bir firma ile anlaştı. Taşıma işlemi sonunda masanın üzerindeki yaklaşık 37 bin dolarının yerinde olmadığını fark etti. 

POLİSE İFADE VERDİ 

Skriniar polise 'Bugün bir taşınma işimiz vardı, yapan şahıslar da burada 37 bin dolar civarında para çalındı' dedi. İhbar üzerine polis ekipleri siteye geldi. .Fenerbahçeli Milan Skriniar, yardımcısı aracılığı ile ifadesini verdi. Skriniar ifadesinde taşınmak için bir taşıma şirketi ile anlaştıklarını, sabah 11:00 sıralarında firma görevlilerinin gelerek eşyaları yükleme yaptıkları, 16:30 sıralarında yükleme işlemi bittiğini belirtti. 

TOMARLA PARASI ÇALINDI

Devamında kendisinin eve geldiğini 20:30 sıralarında 2'nci katta bulunan komodin içindeki 26 bin Dolar, 4.400 Euro, ve bir miktar parasının çalındığını fark ettiğini belirtti.

5 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Bunun üzerine nakliye şirketini arayarak tekrardan ikamete çağırdığını polise belirtti. Polis o sırada olay yerinde olan nakliye firması çalışanları 5 kişinin ifadesine başvurmak üzere karakola götürdü. Şüpheliler A.E., B.A., C.Ü., E.O.Y. ve İ.Ü. Paşabahçe Polis Merkezi Amirliği'nde ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Polis ekipleri, sitenin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. 

Kaynak: DHA

Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu’nun en büyük hayalini açıkladı Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu'nun en büyük hayalini açıkladı
Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama
Tutuklu olarak yargılanıyordu Mika Raun Can’ın soruşturması tamamlandı Tutuklu olarak yargılanıyordu! Mika Raun Can'ın soruşturması tamamlandı
Yıldız isimler yok İşte Fenerbahçe’nin Kayserispor maçı kamp kadrosu Yıldız isimler yok! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu
İsrail, İspanya’yı Gazze Koordinasyon Merkezi’nden çıkardı Netanyahu’dan tehdit gibi sözler İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler
Gassal setinden gülümseten görüntüler Ahmet Kural’ın keyifli anları Gassal setinden gülümseten görüntüler! Ahmet Kural’ın keyifli anları

15:47
İran heyetinin başkanı unutmadı Dikkat çeken rozet detayı
İran heyetinin başkanı unutmadı! Dikkat çeken rozet detayı
15:45
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3’lü görüşmesi başladı
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı
15:43
Ali Şahin: Pakistan, İran savaşında diplomatik bir zafer kazandı
Ali Şahin: Pakistan, İran savaşında diplomatik bir zafer kazandı
15:32
Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda’ya oldu
Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda'ya oldu
15:23
Müzakereler sürerken Trump’tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz
Müzakereler sürerken Trump'tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz
14:19
Türkiye’yi tehdit eden küstah general el yükseltti
Türkiye'yi tehdit eden küstah general el yükseltti
