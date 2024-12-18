Evine kadar gittiler: Dybala'nın Galatasaray'a gelmemesi için canla başla çalışan birileri var - Son Dakika
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Spor

Evine kadar gittiler: Dybala'nın Galatasaray'a gelmemesi için canla başla çalışan birileri var

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Galatasaray'ın devre arasında transfer etmek istediği Roma'nın yıldız oyuncusu Paulo Dybala için takım arkadaşları devreye girdi. Dybala'nın evine giden Romalı oyuncular, yıldız oyuncuyu Galatasaray'a gitmemesi için ikna etmeye çalıştı. Dybala'nın vereceği karar taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor.

18.12.2024 11:54
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Süper Lig devi Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak üzere olduğu Roma'nın yıldız oyuncusu Paulo Dybala için takım arkadaşları devreye girdi.

EVİNE KADAR GİTTİLER

Arjantinli yıldızın evine giden Romalı oyuncular, Dybala'yı Galatasaray'a gitmemesi için ikna etmek istedi. Gündemi sarsan gelişmelerin ardından takım arkadaşları, soluğu 31 yaşındaki yıldız oyuncunun evinde aldı.

Roma'ya yakın kaynakların ve Gazzetta dello Sport'un aktardığına göre Leandro Paredes ve Angelino, Dybala'yı ikna etme girişimlerinde bulundu. Aynı zamanda Arjantin Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Leandro Paredes'in yıldız oyuncuya "Galatasaray'a gitme, bizimle kal" dediği ortaya çıktı.

Sarı kırmızılı yönetimin yıllık 10 milyon Euro maaş teklif ettiği Arjantinli'nin vereceği karar her iki takımın taraftarları tarafından heyecanla bekleniyor.

Evine kadar gittiler: Dybala\'nın Galatasaray\'a gelmemesi için canla başla çalışan birileri var

Paulo Dybala, Galatasaray, Futbol, Spor, Roma, Son Dakika

Son Dakika Spor Evine kadar gittiler: Dybala'nın Galatasaray'a gelmemesi için canla başla çalışan birileri var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Fatma Öztürk:
    Galatasaraylıyım, ister gelsin ister gelmesin, muadili zor bulunacak bir futbolcu değil. Bunun için savaşmaya gerek yok. 52 3 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    İsim vermeyelim'de bu işin içinde Galatasaray'ın süper lig'deki en büyük rakibi'nin parmağı olabilir çünkü yapmayacakları şey değil 31 8 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    kronik sakat bu oyuncu gerek yok ilk 11 de keseceği adam Mertens oda zaten takımın en iyisi ve kronik değil 32 3 Yanıtla
  • Taner Koç:
    Almayın arkadaş müzmin sakatları 27 2 Yanıtla
  • Zeynep Durmuş:
    Bu kadar abartmayın, Falcao da aynısını yaptınız adam kronik sakattı! Bu adamı tanımayanlar açsın baksın senenin yarısı sakat!!!! 20 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sıradan Futbolcu İşte Övgüye Gerek Yok 15 6 Yanıtla
  • Serdar:
    gelmesin bence de arias daha mantıklı 12 2 Yanıtla
  • Mehmet AYDIN:
    niye bu kadar bu futbolcunun üzerine düşülüyor onu anlamiyorum GS de iş yapmaz boşuna heveslenmeyi GS almaz inşallah almaz illaki GS ye yamamaya çalışıyorsunuz. 9 2 Yanıtla
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