Evine kadar gittiler: Dybala\'nın Galatasaray\'a gelmemesi için canla başla çalışan birileri var

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Süper Lig devi Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak üzere olduğu Roma'nın yıldız oyuncusu Paulo Dybala için takım arkadaşları devreye girdi.

EVİNE KADAR GİTTİLER

Arjantinli yıldızın evine giden Romalı oyuncular, Dybala'yı Galatasaray'a gitmemesi için ikna etmek istedi. Gündemi sarsan gelişmelerin ardından takım arkadaşları, soluğu 31 yaşındaki yıldız oyuncunun evinde aldı.

Roma'ya yakın kaynakların ve Gazzetta dello Sport'un aktardığına göre Leandro Paredes ve Angelino, Dybala'yı ikna etme girişimlerinde bulundu. Aynı zamanda Arjantin Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Leandro Paredes'in yıldız oyuncuya "Galatasaray'a gitme, bizimle kal" dediği ortaya çıktı.

Sarı kırmızılı yönetimin yıllık 10 milyon Euro maaş teklif ettiği Arjantinli'nin vereceği karar her iki takımın taraftarları tarafından heyecanla bekleniyor.